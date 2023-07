Sehen Sie sich das Video an: Panne in Achterbahn – Besucher stecken kopfüber in luftiger Höhe fest.

Dies ist ein Tag, den Besucher einer Fahrt in einem Freizeitpark im US-Bundesstaat Wisconsin wahrscheinlich nie vergessen werden. Dort hatte eine Kreisachterbahn eine Störung. Und die Gäste saßen plötzlich kopfüber und in luftiger Höhe fest. In den sozialen Medien geteilte Videos zeigen den Moment, in dem Retter die Seite des Fahrgeschäfts erklimmen, während die unglücklichen Besucher festsitzen. Die Rettungsaktion soll äußerst kompliziert gewesen sein, Feuerwehrleute aus drei Städten sollen beteiligt gewesen sein. Der letzte Passagier konnte erst mehr als drei Stunden nach dem Stillstand der Achterbahn aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach Angaben der Behörden musste ein Passagier zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehr