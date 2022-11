US-Zwischenwahlen werden Washingtons Unterstützung für die Ukraine nicht schwächen, hieß es auf der Konferenz

Eine große internationale Sicherheitskonferenz begann am Freitag in Halifax mit wiederholten Zusicherungen, dass die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen keine größere Verschiebung der US-Unterstützung für die Ukraine bedeuten werden.

Die demokratische Senatorin von US-New Hampshire, Jeanne Shaheen, sagte der Eröffnungsrunde des Halifax International Security Forum, dass es im Kongress eine klare parteiübergreifende Unterstützung für die Maßnahmen gibt, die Washington zur Unterstützung der Ukraine ergriffen hat – trotz der Vorschläge eines führenden Republikaners, dass die Tage der Unterzeichnung von „Blankoschecks“ für das umkämpfte osteuropäische Land sind vorbei.

Shaheen hielt ihre Ausführungen vor einer großen Delegation von Ukrainern, darunter Aktivisten der Zivilgesellschaft und der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine.

Sie sprach, nachdem die Konferenz eine aufgezeichnete Ansprache von Präsident Wolodymyr Selenskyj gesehen hatte, der sich für die Unterstützung des Friedensverhandlungsvorschlags einsetzte, den sein Land den Vereinten Nationen vorlegte.

„Ich war mit dem Ausgang der Wahlen in den USA zufrieden, weil so viele der extremsten Leute besiegt wurden, und das war ein gutes Zeichen. Es war ein gutes Zeichen für die Demokratie“, sagte Shaheen, der im Parlament sitzt mächtigen Armed Services Committee des Senats.

„Aber eines der Dinge, an die ich denke, dass es wichtig ist, die Leute daran zu erinnern [of] ist, dass wir weiterhin sehr starke parteiübergreifende Unterstützung für die Politik haben, die die USA verfolgen, um die Ukrainer in diesem ungerechten Krieg zu unterstützen.“

Vertreter auf beiden Seiten des Ganges im Kongress erkennen an, dass „dieser Krieg um viel mehr geht als darum, ob die Ukraine in der Lage ist, ihre territoriale Integrität zu wahren“ und dass die Bedrohung des breiteren internationalen Friedens und der Stabilität nicht ignoriert werden kann.

Shaheens Kommentare wurden später am Freitag von ihrer New Yorker Kollegin, der demokratischen Senatorin Kirsten Gillibrand, wiederholt.

„Während es einige in der Republikanischen Partei geben mag, die keine zusätzliche humanitäre Hilfe, zusätzliche Hilfe für militärische Unterstützung, zusätzliche Unterstützung für Flüchtlingskrisen auf der ganzen Welt finanzieren wollen, denke ich, dass das amerikanische Volk hinter den amerikanischen Werten der Freiheit und der Fähigkeit steht eines Landes wie der Ukraine, für seine Freiheit zu kämpfen“, sagte Gillibrand.

Verteidigungsministerin Anita Anand spricht am Freitag, den 18. November 2022, auf der Eröffnungssitzung des Halifax International Security Forum in Halifax. (Andrew Vaughan/The Canadian Press)

Verteidigungsministerin Anita Anand sagte der Konferenz, dass jedes Gespräch, das sie mit den US-Kabinettssekretären geführt habe, beruhigend sei und sie nicht spüre, dass sich eine Änderung der Politik absehe.

„In meinen Gesprächen mit [Defence] Außenminister Lloyd Austin, ich höre eine sehr starke bilaterale Unterstützung für die Ukraine. Als Sekretärin [of State] Antony Blinken war in Kanada, er bekräftigte diese Position“, sagte Anand Reportern bei der Eröffnung des Forums.

„Ich gehe davon aus, dass diese parteiübergreifende Unterstützung fortgesetzt wird. Alle Gespräche, die ich geführt habe, wiesen in diese Richtung.“

Russland wolle eine „Aufschubpause“, sagt Selenskyj

Zelenskyy eröffnete die Konferenz mit einem kurzen Video, das vollständig auf Englisch gehalten wurde. Darin betonte er, wie wichtig es sei, die Voraussetzungen für Verhandlungen durch die 10-Punkte-„Friedensformel“ der Ukraine zu schaffen, die den Abzug aller russischen Truppen aus seinem Land sowie Energie- und Ernährungssicherheit beinhaltet.

„Russland sucht jetzt nach einem kurzen Waffenstillstand, einer Atempause, um Freunde wiederzugewinnen“, sagte Selenskyj.

„Manch einer mag das das Ende des Krieges nennen, aber eine solche Atempause wird die Situation nur verschlimmern.“

Die Ukraine wurde von Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, unter Druck gesetzt, die Bedingungen für Friedensverhandlungen festzulegen. Wie er es kürzlich mit den G-20-Führern getan hat, warnte Selenskyj davor, dass Forderungen nach territorialen Zugeständnissen inakzeptabel seien.

„Dies [kind of] unmoralische Kompromisse werden zu neuem Blut führen“, sagte er.

Olga Stefanishyna, stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, sagte, es gebe eine Reihe von Punkten, zu denen ihr Land bereit sei, weiterzumachen, aber die Welt müsse sich daran erinnern, mit wem sie es in Moskau zu tun habe.

„In erster Linie setzen wir uns für Verhandlungen ein. Jeder Krieg endet mit Verhandlungen“, sagte sie.

„Aber uns ist ganz klar, dass jeder Verhandlungsversuch mit [Russian] Präsident [Vladimir] Putin ist kein Weg zum Erfolg.“