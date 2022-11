US-Zwischenwahlen: Diese Rennen werden eine Rolle spielen | Amerika – Die neuesten Nachrichten und Informationen | DW

An diesem Dienstag, dem 8. November, werden die Amerikaner bei den Zwischenwahlen über den Kongress abstimmen. Die Wahl, die alle vier Jahre zwischen zwei Präsidentschaftswahlen stattfindet, „ist oft ein Referendum über den Präsidenten und die Partei an der Macht“, sagt J. Miles Coleman, Wahlanalyst am Zentrum für Politik der Universität von Virginia in den USA DW-Interview. „Die Republikaner als Oppositionspartei machen ihr Bestes.“

Die Demokraten haben derzeit eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus. Der Senat besteht aus genau 50 Demokraten und 50 Republikanern. Die Partei von US-Präsident Joe Biden hat hier einen minimalen Vorteil, denn im Falle eines Patts entscheidet das Votum der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris.

Dieses Kräfteverhältnis dürfte sich nach dem 8. November ändern. Alle 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats stehen zur Wahl. In 36 Staaten und drei Territorien wählen die Wähler auch ihren Gouverneur.

Also eine ganze Menge Abstimmungen zu beobachten (obwohl es dort, wo es eng wird, ein paar Tage dauern kann, bis die endgültigen Ergebnisse vorliegen). Aber keine Sorge – hier ist eine Liste mit Rennen, die besonders sehenswert sind.

Pennsylvania-Senatswahl: Der ewige Swing-Staat

Da der republikanische Amtsinhaber Pat Toomey nicht zur Wiederwahl antritt, kämpfen zwei neue Kandidaten um einen Senatssitz in Pennsylvania: der Demokrat John Fetterman und der Republikaner Mehmet Oz, berühmt für seine pseudowissenschaftliche Fernsehsendung The Dr. Oz Show.

Die Demokraten, die hoffen, den Sitz einzunehmen, kritisieren Oz als Außenseiter (er kommt aus New Jersey), den Pennsylvania nicht interessiert. Oz konzentriert seine Angriffe auf Fettermans Gesundheit. Der Demokrat erlitt im Mai einen Schlaganfall, und obwohl er sagt, dass er sich einer vollständigen Genesung nähert, muss Fetterman noch zu 100% sprechen oder hören.

Bei den letzten beiden Präsidentschaftswahlen lag der Sieg von Pennsylvania bei weniger als einem Prozentpunkt. Während sich die Midterms nähern, liegen Fetterman und Oz Kopf an Kopf. Wenn die Demokraten diesen noch republikanischen Sitz gewinnen können, wäre dies ein wichtiger Schritt im Rennen um die Mehrheit im Senat.

Fetterman hat jahrelange Erfahrung in der Politik von Pennsylvania, aber seine Gesundheit leidet

Georgia: Gouverneursamt und Senatssitz stehen auf dem Spiel

In Georgia versucht sich die Demokratin Stacey Abrams nach einer knappen Niederlage 2018 ein zweites Mal als Gouverneurin. Damals verpasste sie den Sieg nur knapp. Zwei Jahre später war sie es, die US-Medien zufolge viele Anhänger der Demokraten zur Stimmabgabe motivieren konnte und so zu Bidens knappem Sieg in Georgia beitrug. Dennoch gehen Beobachter davon aus, dass sie im Rennen um das Gouverneursamt erneut gegen den Republikaner Brian Kemp verlieren wird.

Viele Experten halten es jedoch für wahrscheinlich, dass die Wähler ihre Stimmen aufteilen und einerseits für den republikanischen Gouverneur Brian Kemp und andererseits für den demokratischen Kandidaten des Senats, Raphael Warnock, und nicht für den Republikaner Herschel Walker stimmen werden. Erst vor zwei Jahren schaffte es Warnock in einer außerordentlichen Wahl in den Senat. Wenn in Georgien im ersten Wahlgang kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, muss es eine Stichwahl geben. Wenn das passiert, und wenn es – wie vor zwei Jahren – vom Senatssitz in Georgia abhängt, welche Partei die Mehrheit im Senat hat, dann müssen die Amerikaner bis zur Stichwahl am 6. Dezember warten, um zu sehen, wer gewinnt.

Gouverneursrennen in Arizona: „Gestohlene“ Wahl bleibt Thema

Die Republikanerin Kari Lake, eine ehemalige Fernsehnachrichtensprecherin, tritt gegen die Demokratin Katie Hobbs an. Der republikanische Gouverneur Doug Ducey kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Lake war ein lautstarker Unterstützer von Donald Trump und hat seine Theorie verbreitet, dass ihm die Wahl gestohlen wurde – eine Behauptung, die völlig unbegründet ist.

Weder Lake noch Hobbs konnten in dem engen Rennen eine klare Führung übernehmen. Wenn Lake gewinnt, würde Arizona wahrscheinlich auf der Seite des republikanischen Präsidentschaftskandidaten stehen, wenn Fragen zu den Wahlergebnissen im Jahr 2024 erneut auftauchen.

Senatsrennen in Nevada: Die Wirtschaft steht im Mittelpunkt

2016 wurde die Demokratin Catherine Cortez Masto als erste Latina überhaupt in den US-Senat gewählt. Bei den Wahlen am 8. November gehört ihr Sitz zu den Demokraten, die am ehesten verlieren werden. Für viele Wähler sind wirtschaftliche Fragen von entscheidender Bedeutung. Und Nevada, das stark von den Einnahmen aus den Touristen-Hotspots Las Vegas und Reno abhängt, wurde von der Pandemie besonders hart getroffen.

Die Republikaner hoffen, dass die Wähler auf einen Führungswechsel setzen und für Adam Laxalt stimmen werden, dessen Vater und Großvater beide im US-Senat dienten. Laxalt hat Trumps Segen und verbreitet auch die Lüge über die „gestohlene“ Wahl.

Die Casinos in Las Vegas haben während der Pandemie nicht viel eingebracht – das beunruhigt die Wähler

Virginia: Repräsentantenhaus als Stimmungsbarometer

„Für mich ist die Frage nicht, wer das Repräsentantenhaus gewinnt, sondern wie groß die Mehrheit der Republikaner sein wird“, sagt Wahlanalyst Coleman. Er glaubt, dass Virginia drei Wahlkreise im Repräsentantenhaus hat – alle mit demokratischen Amtsinhaberinnen – deren vorläufige Ergebnisse ein guter Indikator dafür sein könnten, wie gut es den Republikanern im Rest des Landes ergehen könnte. Im 2. Wahlkreis von Virginia gibt es viele Menschen mit Zugehörigkeit zum Militär. Hier hat Biden 2020 nur knapp gewonnen. Im Wahlkreis 7 gewann Biden dagegen mit knapp sieben Prozentpunkten Vorsprung.

„Wenn die Republikaner bei diesen Zwischenwahlen den Sitz im Repräsentantenhaus in Distrikt 2 gewinnen können, ist das wirklich das Mindeste, was sie für eine Mehrheit tun können [im Repräsentantenhaus] brauchen“, sagt Coleman. Wenn sie auch den Wahlkreis 7 gewinnen, „dann sind sie auf dem richtigen Weg für ein gutes Ergebnis.“

Was wäre, wenn die Republikaner auch im Circuit 10 Platz nehmen würden, wo Biden 2020 mit beeindruckenden 18 Prozentpunkten Vorsprung gewann? „Dann“, sagt Coleman, „könnten sie vielleicht die größte Mehrheit im Repräsentantenhaus seit dem Zweiten Weltkrieg bekommen.“