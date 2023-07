Nasa Hataoka erzielte in der vorletzten Runde der US Women’s Open in Pebble Beach eine Sieben-unter-66-Marke und übernahm damit die Führung; Der Engländer Charley Hull landete auf gleichem Niveau auf dem siebten Platz; Verfolgen Sie die Endrunde am Sonntag ab 20 Uhr live im Sky Sports Main Event und Sky Sports Mix.