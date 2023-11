vor 2 Stunden

Überall in den USA nehmen Wähler an Wahlen teil, die möglicherweise einen Einblick in die landesweite Stimmung ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl geben.

Die Abstimmungen außerhalb des Jahres am Dienstag werden darüber entscheiden, wer zwei US-Bundesstaaten regiert und welche Partei in anderen Bundesstaaten die Gesetzgebung kontrollieren wird.

Wenn die Republikaner aus der Wahl die volle Kontrolle über die gesetzgebende Körperschaft des Bundesstaates haben, kann Gouverneur Glenn Youngkin, ein Republikaner, ein vorgeschlagenes 15-wöchiges Abtreibungsverbot durchsetzen, das Ausnahmen in Fällen von Inzest, Vergewaltigung oder bei der Geburt der Mutter vorsieht Das Leben ist in Gefahr.

Die Demokraten in Virginia haben sich heftig für die Abtreibungsfrage eingesetzt, was die Anhänger von Herrn Youngkin dazu veranlasste, ihnen „offene Unwahrheiten“ und „eklatante Panikmache“ vorzuwerfen.

Obwohl er am Dienstag nicht auf dem Stimmzettel steht, wird Herr Youngkin als potenzieller Präsidentschaftskandidat angepriesen und könnte als Herausforderer von Herrn Trump spät in das Rennen 2024 einsteigen.

In New York City steht der Strafjustizanwalt Yusef Salaam kurz davor, einen Sitz in der Stadt zu gewinnen. Als Teenager war Herr Salaam im berüchtigten Fall Central Park Five inhaftiert.