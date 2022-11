US-Wahl: Stillstand nach den Midterms

Stand: 10.11.2022 14:51 Uhr

Endgültig klar ist nach den Midterms noch nichts – die Entscheidung über den Senat könnte erst im Dezember fallen. Erste Verbündete raten Ex-Präsident Trump, mit der möglichen Ankündigung einer Präsidentschaftskandidatur zu warten.

Nach den wichtigen Parlamentswahlen in den USA herrscht noch keine Klarheit über die künftigen Kräfteverhältnisse im US-Kongress. Nach den aktuellen Prognosen und Ergebnissen werden weder die Republikaner noch die Demokraten die Mehrheit der Sitze in Senat und Repräsentantenhaus gewinnen.

Aufgrund extrem enger Rennen könnte es noch einige Tage oder Wochen dauern, bis endgültige Klarheit herrscht. Die Republikaner haben bessere Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu gewinnen. Insgesamt schnitten die Demokraten jedoch besser ab, als viele Umfragen vorhergesagt hatten, und ein Gewinner wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die Kräfteverhältnisse nach den Midterm Elections in den USA sind noch offen Torben Börgers, ARD Washington, Tagesschau um 9:00 Uhr, 10.11.2022

Drei Senatssitze sind noch übrig

Das Rennen um die Mehrheit im Senat ist eröffnet. Bisher haben sich die Republikaner 49 Sitze und die Demokraten 48 Sitze gesichert. In den drei Bundesstaaten Georgia, Arizona und Nevada steht allerdings noch nicht fest, wer den Posten bekommt.

Welche Partei die US-Kongresskammer kontrollieren wird, könnte erst in wenigen Wochen entschieden werden. Denn in Georgia kommt es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten der Demokraten und der Republikaner am 6. Dezember zu einer Stichwahl. Bringen die Auszählungen in Arizona und Nevada keine Klarheit, wird dieses Duell entscheidend.

Beide Lager haben derzeit 50 Sitze im Senat. Bei einem Unentschieden kann Vizepräsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme zugunsten der Demokraten abgeben.

Biden bietet Zusammenarbeit an

US-Präsident Joe Biden sprach in seiner ersten Rede nach der Wahlnacht von einem „guten Tag für die Demokratie“ und einem „guten Tag für Amerika“. Er bot erneut an, mit den Republikanern zusammenzuarbeiten. Die Wähler hätten bei der Bundestagswahl gezeigt, dass sie „nicht jeden Tag einen politischen Kampf führen wollen“, sagte er. Er habe zwar andere Ansichten als die Mehrheit der Republikaner, sie seien aber „anständige, ehrenwerte Menschen“.

Gleichzeitig setzte Biden seiner Kompromissbereitschaft klare Grenzen. Er werde gegen jedes Gesetz ein Veto einlegen, das darauf abzielt, Abtreibungen landesweit zu verbieten oder die Gesundheitsversorgung zu untergraben, sagte er. Er drückte auch die Hoffnung aus, dass wir die Ukraine nach der Wahl weiterhin gemeinsam unterstützen würden.

Wartet Trump mit einer „sehr großen Botschaft“?

Auch innerhalb der Partei könnte die Wahl der Republikaner richtungsweisend werden. Nach der Wahlniederlage von Donald Trump 2020 gegen Biden wurde die Partei weiterhin von dem abgewählten Ex-Präsidenten und seinen Verbündeten dominiert. Republikanische Politiker, die gegen ihn sind, wurden von der Partei meist geächtet. Doch nun mehren sich kritische Stimmen, die Trump dafür verantwortlich machen, dass mehrere von ihm unterstützte Kandidaten ihre Rennen verloren haben.

Trump selbst sprach offiziell von einer „super“ Wahlnacht für seine Republikaner. Einem Bericht des Nachrichtensenders CNN zufolge soll er jedoch verärgert reagiert und Mitarbeiter „angeschrien“ haben. Trump musste auch mit ansehen, wie sein innerparteilicher Rivale Ron DeSantis bei der Gouverneurswahl im Bundesstaat Florida triumphierte: Der Rechtshardliner wurde mit rund 60 Prozent der Stimmen wiedergewählt und ging gestärkt aus der Wahlnacht hervor. Er könnte Trump für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Jahr 2024 herausfordern.

Angesichts des ungewissen Ausgangs der Zwischenwahlen raten erste Verbündete dem Ex-Präsidenten bereits, mit der erwarteten Bekanntgabe einer solchen Kandidatur zu warten. Trump habe für den 15. November eine „sehr große Ankündigung“ versprochen. Doch nun müsse sich alles auf die Stichwahl am 6. Dezember in Georgia konzentrieren, sagte der langjährige Trump-Berater Jason Miller gegenüber Newsmax. Er empfiehlt, bis dahin zu warten. Die frühere Sprecherin des Weißen Hauses von Trump, Kayleigh McEnany, äußerte sich ähnlich.

Biden will Anfang 2023 eine Entscheidung treffen

Biden selbst sagte, er beabsichtige, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut zu kandidieren. Letztlich ist es aber eine Familienentscheidung. „Ich denke, alle wollen, dass ich laufe, aber wir werden darüber reden.“ Er gehe davon aus, dass er nach Gesprächen mit seiner Frau Jill Anfang nächsten Jahres eine Zusage machen werde. Er hat keine Eile und wird eine Entscheidung nicht davon abhängig machen, was sein Vorgänger tut.