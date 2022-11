US-Verteidigungschef – POLITICO

HALIFAX, Nova Scotia – Russlands Invasion in der Ukraine könnte Autokraten auf der ganzen Welt zu einem Rennen um die Entwicklung von Atomwaffen verleiten, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin am Samstag und könnte möglicherweise eine gefährliche Ära der nuklearen Proliferation auslösen.

Moskau hat in den letzten neun Monaten mehrmals damit gedroht, taktische Atomwaffen gegen die Ukraine einzusetzen, was diesen Monat zu einer Flut von Telefonaten zwischen US-amerikanischen, europäischen und russischen Beamten führte, die versuchten, die Spannungen abzubauen.

Einen Tag, bevor er zu einem mehrtägigen Schwenk durch den Indopazifik aufbrach, zeichnete Austin ein düsteres Bild für die Welt und spielte auf ein Szenario an, in dem Autokraten um die Bombe rennen werden, wenn Putin nicht erfolgreich abgewehrt wird.

„Sie könnten durchaus zu dem Schluss kommen, dass der Erwerb von Atomwaffen ihnen einen eigenen Jagdschein verschaffen würde. Und das könnte eine gefährliche Spirale der nuklearen Proliferation in Gang setzen“, sagte der Sekretär auf dem Halifax International Security Forum.

Austin warnte weiter, dass „Putin möglicherweise erneut auf zutiefst unverantwortliches nukleares Säbelrasseln zurückgreifen wird“, wenn sich der Krieg hinzieht und die ukrainischen Streitkräfte ihre Siege gegen russische Truppen fortsetzen.

Der Sekretär sagte, dass die Hilfe zur Verteidigung der Ukraine im nationalen Interesse liege und es keine andere Wahl gebe, als Kiews Kampf zu unterstützen, da Friedensgespräche in absehbarer Zeit unwahrscheinlich seien.

Die Kommentare kommen vor dem Hintergrund einer neuen Runde von Raketentests durch Nordkorea, einschließlich des kürzlich erfolgten Starts einer Interkontinentalrakete, Maßnahmen, die erneut Befürchtungen aufkommen lassen, dass das Regime in Pjöngjang die Reichweite und Raffinesse seiner nuklearfähigen Rakete erhöht Arsenal. Gleichzeitig sind die internationalen Bemühungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran ins Stocken geraten, und der Iran hat sein Nuklearprogramm erheblich ausgeweitet.

Senator Jim Risch aus Idaho, der oberste Republikaner im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats, sagte, er stimme Austins Einschätzung zu, insbesondere in Bezug auf den Iran. „Wenn die Iraner eine Atomwaffe in die Hände bekommen, wird es einen Ansturm von Ländern im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt geben, die glauben, sie müssten Atomwaffen haben, um darauf reagieren zu können“, sagte er. „Das ist keine kleine Sorge. Das ist eine große Sorge.“

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland bereit ist, auch wenn sich die russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine zurückziehen und russische Raketenangriffe die zivile Infrastruktur im ganzen Land zerstören und Licht, Heizung und Wasser in Kiew und anderen Großstädten ausschalten.

Während seiner eigenen Ansprache in Halifax schien der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sagen, Moskau habe Kiew um einen „kurzen Waffenstillstand“ gebeten. Aber einer seiner besten Berater, der Chef des Präsidialamts, Andriy Yermak, stellte klar, dass Russland keine direkte Bitte um eine vorübergehende Unterbrechung der Kämpfe gestellt habe.

Der oberste Militärbeamte der NATO, Adm. Rob Bauer, hatte im Laufe dieses Jahres eine Reihe von Briefen mit dem Chef des russischen Militärs, General Valery Gerasimov, ausgetauscht, ein Hin und Her, das der russische General vor einigen Wochen unterbrochen hatte, Das sagte Bauer gegenüber POLITICO am Rande der Veranstaltung.

„Ich bin nicht in seinem Kopf, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es ihm nicht gedient hat, mich zu kontaktieren“, sagte Bauer und fügte hinzu, dass Gerasimov von der NATO verlangt habe, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. „Er sagte in seiner letzten Mitteilung im Grunde, dass er nicht reden wolle, bis die NATO sich von der Unterstützung der Ukraine zurückziehe.

Bauer wies darauf hin, dass die Waffen- und Militärhilfe für die Ukraine von einzelnen NATO-Mitgliedstaaten bereitgestellt werde, der Kreml dies jedoch mit Beiträgen des Bündnisses selbst gleichsetze.

Er sagte, Gerasimov habe ihm in der letzten Mitteilung gesagt: „Sie sind Teil des Problems.“