US-Vermögensverwalter starten eine neue Runde des Stellenabbaus, da Anleger Sicherheit suchen

US-Vermögensverwalter starten in diesem Jahr ihre zweite Welle des Stellenabbaus. Charles Schwab, Prudential und Invesco kündigen jeweils Kostenkontrollen an, während Kunden in sicherere Anlagen mit niedrigeren Gebühren flüchten.

Schwab und Prudential haben in den letzten Tagen Pläne zum Abbau von etwa 2.000 bzw. 240 Stellen bekannt gegeben. Invesco meldete letzten Monat Abfindungs- und Reorganisationskosten in Höhe von etwa 39 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023 – etwa doppelt so viel wie erwartet – und verzeichnete gleichzeitig einen geringfügigen Rückgang der Mitarbeiterzahl.

Obwohl sie nicht so umfangreich sind wie die weit verbreiteten Entlassungen Anfang 2023, spiegeln die Kostensenkungen die vorsichtige Einstellung der Vermögensverwalter nach ihrer Einstellungswelle im Jahr 2021 wider. Damals konkurrierten sie in einem boomenden Markt um Talente, sehen sich nun aber mit sinkenden Gebühren und Abflüssen aus aktiven Unternehmen konfrontiert Strategien und schrumpfende Margen, sagte Chris Connors, Principal beim Lohnberater Johnson Associates.

„Ich glaube nicht, dass die Aussichten für 2024 im Bereich der traditionellen Vermögensverwaltung allzu optimistisch sind“, sagte Connors. „Es ist vorsichtiger und mäßig pessimistisch.“

Vermögensverwalter erwarten im Jahr 2024 mehr davon und ergreifen Maßnahmen zur Kostenkontrolle, unter anderem durch Fluktuation und die Zusammenlegung von Berufsfunktionen. Connors sagte, er schätzt, dass die Anreize für die Vermögensverwaltung zum Jahresende im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 5 bis 10 Prozent zurückgehen werden.

Die düsteren Aussichten gingen mit einer Geldflut in Geldmarktfonds einher, vor allem in den USA, da Anleger Renditen von 5 Prozent oder mehr für ein geringeres Risiko anstreben. Diese Zuflüsse erreichten im Frühjahr einen Höhepunkt, als die regionale Bankenkrise in den USA die Anleger dazu veranlasste, nach sichereren Häfen zum Parken ihrer Gelder zu suchen.

Auch Vermögensverwalter haben mit anhaltenden Abflüssen aus alten Investmentfonds zu kämpfen, während börsengehandelte Fonds – die wie Aktien gehandelt werden und eine steuerliche Vorzugsbehandlung genießen – in den letzten Jahren steigende Zuflüsse verzeichneten.

Schwab, das rund 7,8 Billionen US-Dollar an Kundenvermögen verwaltet und über seine Vermögensverwaltungssparte fast 1 Billion US-Dollar verwaltet, bestätigte, dass es 5 bis 6 Prozent oder etwa 2.000 Mitarbeiter seiner 35.900 Mitarbeiter entlässt, „hauptsächlich im Nicht-Kundenbereich“. gegenüberliegende Bereiche.

„Dies waren harte, aber notwendige Schritte, um sicherzustellen, dass Schwab auch in Zukunft äußerst wettbewerbsfähig und mit branchenführenden Effizienzniveaus bleibt“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Prudential-Beamte prognostizierten letzte Woche in einem Telefonat mit Analysten einen „Restrukturierungsaufwand“ in Höhe von 200 Millionen US-Dollar im vierten Quartal, während sie weiterhin versuchen, das verwaltete Vermögen von PGIM, dem 1,3 Billionen US-Dollar schweren Vermögensverwaltungsgeschäft des Versicherungsunternehmens, zu erhöhen. Bloomberg berichtete zuvor, dass Prudential etwa 243 Mitarbeiter abbauen würde, darunter auch leitende Führungspositionen.

Invesco, das rund 1,5 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, schätzte die Ausgaben für Abfindungs- und Umstrukturierungskosten im dritten Quartal zuvor auf 20 Millionen US-Dollar, berichtete jedoch von solchen Kosten in Höhe von 39 Millionen US-Dollar und erwartete weitere 15 bis 20 Millionen US-Dollar im vierten Quartal. Es wurde prognostiziert, dass dies früher als erwartet zu Einsparungen führen würde.

„Ein Teil des Anstiegs der Abfindungs- und Reorganisationskosten im dritten Quartal ist darauf zurückzuführen, dass wir einige dieser Einsparungen vorgezogen haben, so dass wir im vierten Quartal beginnen würden, die Vorteile daraus zu realisieren“, sagte Finanzvorstand Allison Dukes in einer Pressemitteilung Ergebnisaufruf letzten Monat.

Unternehmen blicken auch über die Personalbeschaffung hinaus auf die Kostenkontrolle. Franklin Templeton, das in den letzten Jahren eine Reihe von Übernahmen getätigt hat, darunter einen Deal über 1 Milliarde US-Dollar für Putnam Investments, versucht, eine einzige Drittanbieterplattform für Portfoliomanagement, Handel, Compliance, Cash-Management und Risikomanagement aufzubauen Wird von der gesamten 1,4 Billionen US-Dollar schweren Franklin-Gruppe einschließlich ihrer neuen Fachmanager genutzt.