US-Subventionen – Habeck plädiert für Steuererleichterungen

Bundeswirtschaftsminister Habeck in Stockholm mit dem schwedischen Handelsminister Forssell (r.). (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Das sei ein interessanter Vorschlag der EU-Kommission, sagte er in Stockholm nach Gesprächen mit seinem schwedischen Amtskollegen Busch und Handelsminister Forssell. Hauptthema der Gespräche in Schweden war das US-Investitionsprogramm, das Präsident Biden im Sommer auf den Weg gebracht hatte. Sie sieht beispielsweise Subventionen für Batterieproduzenten oder Elektroautohersteller vor, wenn diese ausschließlich in den USA und mit US-Vorprodukten produzieren. Die EU sieht darin einen Wettbewerbsnachteil und hat gestern einen eigenen „Green Industrial Plan“ vorgestellt. Diese sieht nun auch Steuererleichterungen vor. Bisher, so Habeck, müssten Unternehmen in der EU jede Förderung mit vielen Formularen und Akten beantragen. Dies nimmt viel Zeit in Anspruch. Der Weg über Abschreibungen würde viel schneller gehen.

Schweden hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und koordiniert die Reaktion der Mitgliedstaaten auf das US-Programm. Habeck will nach seinem Besuch in Schweden Anfang nächster Woche in die Vereinigten Staaten reisen.

Diese Botschaft wurde am 3. Februar 2023 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.