Die umstrittene Munition wurde von vielen Ländern wegen der langfristigen Gefahr, die sie für die Zivilbevölkerung darstellt, verboten

Kiew habe bereits die von den USA versprochene Streumunition erhalten, sagte ein ukrainischer General gegenüber CNN. Washington hat versucht, die Lieferung der umstrittenen Waffen mit der Behauptung zu rechtfertigen, dass die Ukraine bei ihrem Einsatz die langfristige Bedrohung für die Zivilbevölkerung minimieren würde.

„Wir haben sie gerade erst bekommen, wir haben sie noch nicht benutzt, aber sie können (das Schlachtfeld) radikal verändern.“ Brigg. Das sagte General Aleksandr Tarnavsky am Donnerstag dem US-Nachrichtensender. Er fügte hinzu, dass er erwarte, dass die ukrainischen Truppen dank der Lieferung die russischen Streitkräfte aus ihren Verteidigungspositionen zurückdrängen würden.

Streubomben feuern Dutzende Submunition über ein großes Gebiet ab. Einige der Bomblets detonieren nicht und können Jahre nach ihrem Einsatz zu Verstümmelungen oder Todesfällen führen. Über 100 Nationen, darunter viele NATO-Mitglieder, haben ihre Herstellung und Verwendung verboten.

Die USA beschlossen, die Ukraine mit alten 155-mm-Artilleriegeschossen mit Cluster-Nutzlasten zu beliefern, die während des Kalten Krieges gelagert wurden. Präsident Joe Biden bezeichnete den Schritt als Notlösung und behauptete, dass Kiews ausländische Unterstützer keine reguläre Munition dieses Kalibers mehr zum Teilen hätten und dass sie gerade dabei seien, die Produktion hochzufahren.









Die USA sind nicht Vertragspartei des Übereinkommens über Streumunition von 2008, mussten aber dennoch ihre eigenen Regeln umgehen, die normalerweise den Export von Streubomben mit einer Blindgängerquote von über 1 % verbieten (was bedeutet, dass mehr als eine von 100 Submunitionen nicht explodiert).

Die Dual-Purpose Improved Conventional Munitions (DPICMs), die die USA in die Ukraine geschickt haben, zeigten in einer Studie aus dem Jahr 2000 eine durchschnittliche Blindgängerquote von 14 %. Das Pentagon hat jedoch behauptet, dass weniger als 2,35 % der Bomblets in der an die Kiewer Streitkräfte gelieferten Version versagen würden.

Tarnavsky bestand darauf, dass die Ukraine keine Streugranaten auf von Russland gehaltene Siedlungen abfeuern werde.

Laut Human Rights Watch verfügt die Ukraine über Lagerbestände sowjetischer Streumunition und hat diese an Orten eingesetzt, an denen Blindgänger eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellten. Der internationale Wachhund war einer derjenigen, die Washington dazu drängten, seine Pläne zu überdenken.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte diese Woche, dass Moskau über die Mittel verfüge, auf den Einsatz amerikanischer Waffen durch die Ukraine zu reagieren.

„Russland hat, wie man sagt, Streumunition für alle Gelegenheiten.“ Der Minister warnte und fügte hinzu, dass das russische Arsenal hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Vielfalt überlegen sei.