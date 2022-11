US-Star Griner im russischen Lager: „Es wird doppelt so schwer für sie“

Stand: 18.11.2022 18:44 Uhr

Die US-Basketballerin Griner soll neun Jahre in einem russischen Frauengefangenenlager absitzen. Gefängnisaktivistin Romanowa glaubt, dass es ihr dort doppelt schwer fallen wird.

Von Christina Nagel, ARD Studio Moskau

„Land der Straflager“ – so wird Mordowien im Volksmund genannt. Auch in der Republik südöstlich von Moskau, wo zu Sowjetzeiten dutzende Gulags errichtet wurden, gibt es viele Frauengefangenenlager. Straflager, die heute noch in Gebrauch sind. Die Pussy-Riot-Aktivistin Tolokonnikowa und der Anwalt von Chodorkowskis Yukos-Konzern Bakhmina verbüßten hier ihre Haftstrafen.



Die US-Basketballerin Brittney Griner ist jetzt in einem der Frauenlager namens IK-2. Das Leben in der Strafkolonie selbst erfordert viel Kraft und Ausdauer. Griners Anwälte sagen, sie versuche, sich an ihre neue Umgebung anzupassen und stark zu bleiben.

Romanowa: Erwarten Sie jederzeit Belästigungen

Doch das, sagt Olga Romanowa von der Hilfsorganisation Russland hinter Gittern, sei leichter gesagt als getan. Obwohl es schlimmere Gefangenenlager als IK-2 gibt, wird es für die Spitzensportlerin noch schwerer als für andere: „Das erste Problem – sie ist eine bekennende Lesbe. Das zweite Problem – sie ist Amerikanerin. Das dritte Problem – sie.“ ist dunkelhäutig“, sagt Romanova.

Sie musste nicht nur von den Wärtern, sondern auch von ihren Mitgefangenen mit Belästigungen rechnen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, denn in der Kaserne gibt es keine Privatsphäre. Weder im gemeinsamen Schlafzimmer, noch dort, wo Waschbecken und Toiletten sind. Auch Duschen ist nur gemeinsam möglich. Auf Befehl. Und selbst das gilt als Luxus: „Sich jeden Tag zu waschen – das ist da nicht Amerika“, erklärt Romanowa.

Was zählt, sind Zigaretten

Der Lageralltag ist hart und streng getaktet. 6 Uhr aufstehen, 22 Uhr Bettruhe. Meistens wird gearbeitet. In der Regel in der Nähwerkstatt auf dem gleichen Gelände. Und das Straflager IK-2, sagt Romanova, sei berüchtigt dafür, Häftlinge mehr Stunden als sonst arbeiten zu lassen: „Sie werden gezwungen, Papiere zu unterschreiben, in denen steht, dass sie auf Wochenenden und Urlaub verzichten und fast davon träumen, Überstunden zu machen!“

Der Lohn dafür – gering. Entscheidend sei aber ohnehin eine andere Währung: „In allen Lagern werden die Preise für Waren und Dienstleistungen in Zigaretten gemessen. Zigaretten sind in Russland eine Art ‚Gefängniswährung‘.“

Strenge Regeln, schlechtes Essen

Dinge, die der US-Basketballer nun lernen muss, ohne wirklich kommunizieren zu können. Denn im Gefangenenlager darf nur in einer Sprache gesprochen und telefoniert werden – Russisch.

Verstöße gegen die Regeln, seien sie noch so klein und unbedeutend, werden bestraft: „Frauen werden bestraft, indem das heiße Wasser abgestellt, Pakete oder Besuche verboten werden“, sagt Romanowa.

Auch die Ernährung ist für den Spitzensportler problematisch: gesüßter Tee, wasserbasierter Gerstenbrei, etwas Brot und Margarine zum Frühstück. „Mittags gibt es dann Gerstensuppe oder Kartoffelsuppe oder Gersten- und Kartoffelsuppe. Es gibt auch Kartoffeln mit Fischschwanz oder mit Bratling, aber das ist fast ausschließlich Brot.“ Und abends wieder Haferbrei und Brot.

Das Gefangenenlager IK-2 in der Stadt Yavas, wo Brittney Griner festgehalten wird. Bild: REUTERS

Wird Griner gegen einen Waffenhändler eingetauscht?

Trotzdem wird die Lagerleitung versuchen, Griner halbwegs fit zu halten. Auch wenn das Lager für seine schlechte medizinische Versorgung bekannt ist. „Dem Lagerleiter wird bewusst sein, dass es jederzeit ausgetauscht werden kann und daher mehr oder weniger in Form sein sollte.“

Tatsächlich mehren sich die Hinweise, dass Verhandlungen über den Austausch Griners gegen den in den USA verurteilten Waffenhändler Viktor But laufen. Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow deutete jedoch an, dass noch kein gemeinsamer Nenner gefunden worden sei.

Für die US-Amerikanerin bedeutet dies, dass sie nur hoffen kann, dass sie die international kritisierte extrem harte Strafe nicht absitzen muss. Wegen des Besitzes einer geringen Menge Cannabisöl in Kartuschen für E-Zigaretten wurde sie zu neun Jahren Haft verurteilt.