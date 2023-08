Die Staatsanwälte haben beantragt, dass der US-Richter, der den Fall des ehemaligen Präsidenten Donald Trump überwacht, in dem ihm vorgeworfen wird, versucht zu haben, seine Wahlniederlage von 2020 rückgängig zu machen, eine Sicherungsanordnung bezüglich der Beweise in diesem Fall erlässt.

Die Anfrage kam, nachdem Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth eine als bedrohlich empfundene Aussage veröffentlicht hatte.

Eine Schutzanordnung würde die Informationen einschränken, die Trump und sein Rechtsteam an unbefugtes Personal weitergeben dürfen. Ziel ist es, die vertraulichen Dokumente und Informationen zu schützen, die Staatsanwälte dem Angeklagten mitteilen müssen.

Mit anderen Worten: Es könnte Trump verbieten, solches Material während des Verfahrens zu veröffentlichen.

Trump wird wegen Versuchs angeklagt, die Wahl 2020 zu kippen

Was hat Trump gesagt?

Kurz nachdem er vor einem Richter stand, der sich wegen seiner Anklage wegen Beteiligung an einer Verschwörung zur Aufhebung der Wahlergebnisse von 2020 auf nicht schuldig bekennen musste, postete Trump in Großbuchstaben:

„Wenn du mir nachgehst, bin ich hinter dir her!“

Die Staatsanwaltschaft vermutete, dass der Post eine Bedrohung für jeden darstellte, der am Prozess gegen ihn beteiligt war.

Donald Trump bekennt sich der Verschwörungsvorwürfe nicht schuldig

Sie teilten dem Richter mit, dass sie sich darauf vorbereiteten, Trump und seinem Anwaltsteam sensible und vertrauliche Beweise zur Verfügung zu stellen.

„Eine solche Einschränkung ist in diesem Fall besonders wichtig, da der Angeklagte zuvor in sozialen Medien öffentliche Erklärungen zu Zeugen, Richtern, Anwälten und anderen abgegeben hat, die mit gegen ihn anhängigen Rechtsangelegenheiten in Zusammenhang stehen“, sagten sie.

Am Donnerstag schien sich Trump einem Richter zu widersetzen, der ihn davor gewarnt hatte, den Fall mit potenziellen Zeugen zu besprechen.

Was passiert als nächstes?

Die Staatsanwälte warnten, dass ein solches Vorgehen Trumps eine „schädliche, abschreckende Wirkung auf Zeugen haben oder die faire Rechtspflege in diesem Fall beeinträchtigen könnte“.

Ein Trump-Sprecher verteidigte den Beitrag und sagte, er sei nicht dazu gedacht, den Fall anzusprechen, sondern Trumps politische Rivalen, die Trump für die Ermittlungen gegen ihn verantwortlich macht.

Der Richter gab Trumps Team am Samstag bis Montag, 17 Uhr, Zeit, um zu antworten. Das Team versuchte, die Frist um drei Tage zu verlängern, um seine Antwort vorzubereiten, doch sein Antrag wurde schnell abgelehnt.

Die Anklage ist die dritte in vier Monaten gegen Trump, der derzeit dennoch als Spitzenkandidat im Wahlkampf um die republikanische Kandidatur für das Präsidentenamt 2024 gilt.

Können die jüngsten Vorwürfe gegen Trump seiner Präsidentschaftskandidatur schaden?

rmt/msh (AFP, AP, Reuters)