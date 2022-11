US-Spitzendiplomat Blinken wird an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen – POLITICO

Der US-Spitzendiplomat Antony Blinken wird an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen, bestätigte ein US-Beamter gegenüber POLITICO am Montag.

Blinken, der US-Außenminister, wird am 21. November, dem zweiten Tag der umstrittensten Weltmeisterschaft seit Jahrzehnten, in Al-Rayyan für das Spiel USA vs. Wales sein. Es wird auch erwartet, dass er Gespräche mit katarischen Führern führt.

Katar hat seit der Vergabe des Turniers im Jahr 2010 Rückschläge erlebt. Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe haben das Bewerbungsverfahren hartnäckig gemacht, und die Menschenrechtsbilanz des Landes und die Behandlung von Wanderarbeitern wurden von Aktivisten, Politikern und Fußballverbänden scharf kritisiert.

Blinkens Teilnahme ist ein Zeichen dafür, dass trotz der Kritik, die das Turnier geplagt hat, hochrangige diplomatische Persönlichkeiten nicht von der Teilnahme abgehalten wurden. Katar hat sich zu einem wichtigen strategischen Verbündeten des Westens in Sachen Energiesicherheit entwickelt, da Russlands Krieg gegen die Ukraine verheerende Schäden an Europas Gasversorgung anrichtet.

Am selben Tag, an dem die USA gegen Wales antreten, wird Blinken im Rahmen eines laufenden strategischen Dialogs mit dem Land im Nahen Osten auch Gespräche mit katarischen Führern führen, sagte ein ehemaliger US-Beamter gegenüber POLITICO.

Der britische Außenminister James Cleverly kündigte am Montag an, dass er ebenfalls an dem Turnier teilnehmen werde. Er sagte dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des britischen Parlaments, dass Fans, die nach Katar reisen, „die Gesetze respektieren“ sollten, während sie im Land sind, eine Bemerkung, die von einem LGBTQ+-Mitglied des Ausschusses scharf gerügt wurde.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, es habe keine Reisepläne zu verkünden.

US-Präsident Joe Biden wird voraussichtlich an keiner der Veranstaltungen teilnehmen, obwohl die USA – zusammen mit Kanada und Mexiko – 2026 die nächste Männer-Weltmeisterschaft ausrichten.

Die USA werden außerdem am 25. November gegen England spielen und am 29. November gegen den Iran antreten, was sicherlich eine politisch aufgeladene Begegnung sein wird.