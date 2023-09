US-Außenminister Antony Blinken stattete am Mittwoch Kiew einen unangekündigten Besuch ab, wo er voraussichtlich über Nacht bleiben würde, zeitgleich mit der Ankündigung eines neuen militärischen und humanitären Hilfspakets im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar (ca. 932 Mio. €).

Das Paket umfasst Sicherheitshilfe für Kiew im Wert von bis zu 175 Millionen US-Dollar, teilte das Pentagon mit.

Darin enthalten sind außerdem 100 Millionen US-Dollar an ausländischer Militärfinanzierung, 90,5 Millionen US-Dollar für Hilfe bei der Minenräumung, 300 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Strafverfolgung in den von Russland zurückeroberten Gebieten, 206 Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe und 203 Millionen US-Dollar für Reformbemühungen und die Aufklärung von Kriegsverbrechen.

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform in die Ukraine.“

Blinken trifft auf die Top Drei der Ukraine

Washingtons Spitzendiplomat traf sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba und sollte sich auch mit Premierminister Denys Schmyhal treffen, um über die aktuelle Gegenoffensive und die Bemühungen zum Wiederaufbau des Landes zu sprechen.

Während des Treffens mit Selenskyj versprach Blinken, dass Washington weiterhin „Seite an Seite“ mit der Ukraine gehen werde.

Der Außenminister begrüßte die von ihm als „sehr ermutigend“ bezeichneten Fortschritte bei der Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland, die Kiew Anfang des Sommers gestartet hatte.

„Wir sehen die wichtigen Fortschritte, die jetzt in der Gegenoffensive gemacht werden, und das ist sehr, sehr ermutigend“, sagte Blinken.

Nach Angaben des Außenministeriums haben die Vereinigten Staaten mehr als 43,8 Milliarden US-Dollar in Sicherheitshilfe für die Ukraine investiert, davon mehr als 43,1 Milliarden US-Dollar seit der umfassenden Invasion Russlands.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärte gegenüber Blinken, Washingtons Unterstützung sei „keine Wohltätigkeit“ und sagte: „Heute dämmt die Ukraine dank unserer Partner die Aggression Russlands ein.“

Blinken besuchte die Ukraine bereits im April 2022 – zusammen mit Verteidigungsminister Lloyd Austin – und im September 2022.

Vor Mittwoch war die Reise seines Ministeriums nicht erwähnt worden, und sie erfolgte, als das ukrainische Parlament der Ernennung eines neuen Verteidigungsministers zustimmte, nachdem Oleksii Reznikov am Wochenende entlassen worden war.

„Das Parlament hat Rustem Umerov als Verteidigungsminister der Ukraine bestätigt“, sagte der hochrangige Gesetzgeber Jaroslaw Schelesnjak nach der Abstimmung am Mittwoch in den sozialen Medien.

Die neue Ukraine-Hilfe umfasst umstrittene Panzergranaten

Ebenfalls am Mittwoch kündigte das Pentagon das neueste Hilfspaket für die Ukraine an.

Das Paket umfasst zusätzliche Luftverteidigungsausrüstung, Artilleriemunition, Panzerabwehrwaffen und andere Ausrüstung, sagte das Pentagon in einer Erklärung. Es enthält auch 120-mm-Panzermunition aus abgereichertem Uran für Abrams-Panzer.

Die Entscheidung, die Ukraine mit Geschossen mit abgereichertem Uran zu versorgen, könnte angesichts gesundheitlicher Bedenken hinsichtlich des Einatmens oder Verschluckens von Partikeln in der Nähe von durch solche Geschosse verursachten Explosionen Kontroversen hervorrufen.

Der Grund für den Einsatz der Munition liegt in der hohen Dichte des Materials, wodurch sie sich sowohl als Panzerung als auch zum Durchstechen von Panzerungen eignet.

Die USA sollten etwa im September mit der Lieferung von Abrams-Panzern in die Ukraine beginnen.

Abrams-Panzer verfügen über eine Panzerung aus abgereichertem Uran und können auch Geschosse aus abgereichertem Uran verwenden. Durch die Lieferungen in die Ukraine sind die Munitionsvorräte zurückgegangen.

Großbritannien hat solche Patronen bereits in die Ukraine geschickt, aber dies wäre die erste Lieferung aus den USA.

Der Besuch findet inmitten neuer russischer Luftangriffe statt

Blinkens Besuch fand am selben Tag statt, an dem ein russischer Raketenangriff auf einem von Präsident Wolodymyr Selenskyj als „regulären Markt“ bezeichneten Markt in der Stadt Kostjantyniwka in der östlichen Region Donezk mindestens 16 Menschen tötete und über 30 weitere verletzte, und nur wenige Stunden nach Berichten darüber Russland hatte seinen ersten Raketenangriff auf die Hauptstadt seit einer Woche gestartet.

Während es in der Hauptstadt keine Berichte über Todesfälle oder Verletzte gab, sagten regionale Beamte, dass bei Luftangriffen in der südlichen Region Odessa ein Zivilist getötet und die Hafeninfrastruktur beschädigt worden sei.

Kurz nach seiner Ankunft in Kiew legte Blinken einen Kranz auf dem Berkowezke-Friedhof nieder, um an die bei der Verteidigung des Landes getöteten ukrainischen Militärangehörigen zu erinnern.

„Wir wollen sicherstellen, dass die Ukraine nicht nur das hat, was sie braucht, um in der Gegenoffensive erfolgreich zu sein, sondern auch, was sie langfristig braucht, um sicherzustellen, dass sie über eine starke Abschreckung verfügt“, sagte Blinken während des Besuchs.

„Wir sind auch entschlossen, weiterhin mit unseren Partnern beim Aufbau und Wiederaufbau einer starken Wirtschaft und einer starken Demokratie zusammenzuarbeiten“, sagte Blinken.

Max Zander von der DW sagte, der Besuch komme zu einem kritischen Zeitpunkt für die Ukraine, da der Kampf gegen die russische Invasion weitergeht.

„Wir können den symbolischen Wert dieses Besuchs nicht unterschätzen. Es ist mehr als 550 Jahre nach Beginn des Krieges, die Ukrainer haben es satt, diesen Krieg zu führen, aber auch die Alliierten sind davon betroffen“, sagte Zander aus Kiew und fügte hinzu, dass der Besuch „ Wahrscheinlich geht es auch darum, den Ukrainern zu zeigen, dass der größte Geber der Ukraine, der größte Unterstützer in Sachen Militärhilfe, immer noch auf ihrer Seite ist.“

Blinken und Kuleba besuchten den militärischen Teil eines Friedhofs in der Hauptstadt Bild: Außenminister der Ukraine Dmytro Kuleba via Twitter via REUTERS

Moskau reagiert

Der Kreml hat unterdessen Blinkens Besuch kommentiert und gesagt, es sei ein klares Zeichen dafür, dass Washington beabsichtige, Kiew „bis zum letzten Ukrainer“ zu finanzieren.

„Wir haben wiederholt Aussagen gehört, dass sie (die Amerikaner) beabsichtigen, Kiew so lange wie nötig weiter zu helfen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber Reportern.

„Mit anderen Worten, sie werden die Ukraine im Kriegszustand weiterhin unterstützen und diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer führen, ohne dafür Geld zu sparen. So nehmen wir das wahr, wir wissen es. Es wird keinen Einfluss auf die Situation haben.“ Verlauf der militärischen Sonderoperation“, sagte Peskow und nutzte dabei die russische Terminologie, um die Invasion in der Ukraine zu charakterisieren.

Blinkens Besuch findet inmitten von Berichten über Luftangriffe in Kiew und der Südukraine statt Bild: Brendan Smialowski/REUTERS

rmt, kb/sms (Reuters, AP, AFP)