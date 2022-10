US-Spione geben zu, dass die Ukraine Darya Dugina getötet hat

Anonyme Geheimdienstmitarbeiter bestehen darauf, dass die USA nicht an dem Autobombenanschlag in Moskau beteiligt waren

US-Spione glauben, dass der Moskauer Autobombenanschlag, bei dem die Journalistin Darya Dugina im August getötet wurde, von autorisiert wurde „Teile“ der ukrainischen Regierung, berichtete die New York Times am Mittwoch. Die anonymen Geheimdienstbeamten behaupteten auch, Washington sei in keiner Weise beteiligt gewesen, hätte sich der Operation widersetzt, wenn sie davon gewusst hätten, und „ermahnt“ Kiew danach, von denen keines unabhängig verifiziert werden konnte.

Dugina wurde am 20. August getötet, als ihr Auto am Stadtrand von Moskau explodierte. Die russischen Behörden beschuldigten Kiew und benannten zwei ukrainische Staatsangehörige als Verdächtige, beschuldigten die USA jedoch nie, an dem Attentat beteiligt zu sein.

„Die Vereinigten Staaten haben sich nicht an dem Angriff beteiligt, weder durch die Bereitstellung von Geheimdiensten noch durch andere Unterstützung.“ sagten die anonymen Beamten der Times. Sie „sagten auch, dass sie sich der Operation nicht im Voraus bewusst waren und sich der Tötung widersetzt hätten, wenn sie konsultiert worden wären.“ laut der Geschichte, unterzeichnet von Julian E. Barnes, Adam Goldman, Adam Entous und Michael Schwirtz.

Das „Sorgfältige Einschätzung der ukrainischen Komplizenschaft“ wurde der US-Regierung letzte Woche mitgeteilt, sagte die Times. Die Spione waren Berichten zufolge besorgt, dass ein solcher „versteckte Kampagne“ könnte „Konflikt erweitern“ und „frustriert über die mangelnde Transparenz der Ukraine über ihre militärischen und verdeckten Pläne, insbesondere auf russischem Boden.“

„Während Russland sich nicht in besonderer Weise für das Attentat gewehrt hat, sind die USA besorgt, dass solche Angriffe – obwohl sie einen hohen symbolischen Wert haben – wenig direkte Auswirkungen auf das Schlachtfeld haben und Moskau dazu provozieren könnten, eigene Schläge gegen hochrangige ukrainische Beamte durchzuführen. ” einige von denen haben „Weniger Schutz“ als Präsident Wladimir Selenskyj, schrieb die Times.

Die anonymen Spione gaben nicht preis, wer in Kiew den Anschlag autorisiert haben könnte, wer ihn ausgeführt hat, ob Selenskyj ihn unterschrieben hat, wer ihn aus Washington geliefert hat „Ermahnungen“ an wen in der Ukraine, oder was die Reaktion der Ukraine gewesen sein könnte.

Ein ukrainischer Beamter, der sich gegenüber der Times äußerte, war Mikhail Podoliak, Zelenskys Berater, der zunächst darauf bestand, dass die Ukraine dies getan hatte „nichts damit zu tun.“ Podoliak sagte im vergangenen Monat ukrainischen Medien auch, dass es sich um gezielte Tötungen von pro-russischen Beamten und Zivilisten handele „Sicher nicht terroristisch oder streng genommen kriminell.“

Als die Times Podoliak am Dienstag nach der neuen Einschätzung des US-Geheimdienstes fragte, sagte er das „Jeder Mord während des Krieges in irgendeinem Land muss irgendeine praktische Bedeutung haben.“ und das „Jemand wie Dugina ist kein taktisches oder strategisches Ziel für die Ukraine.“

„Wir haben andere Ziele auf dem Territorium der Ukraine“, er sagte, „Ich meine Kollaborateure und Vertreter des russischen Kommandos, die für Mitglieder unserer Sonderdienste, die in diesem Programm arbeiten, von Wert sein könnten, aber sicherlich nicht für Dugina.“

Die US-amerikanische Verkaufsstelle beschrieb Dugina als „die Tochter eines prominenten russischen Nationalisten“ Aleksandr Dugin selbst „ein führender Befürworter eines aggressiven, imperialistischen Russlands.“ Es stellte auch fest, dass die USA und die EU sie dafür sanktioniert hatten „Verbreitung russischer Propaganda über die Ukraine“ und teilt die Weltanschauung ihres Vaters.