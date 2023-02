Der Einsatz von US-Spezialeinheiten berge „unbeschreibliche Risiken“, sagte Moskaus Botschafter

Russlands Gesandter in den Vereinigten Staaten hat auf jüngste Berichte geantwortet, dass Washington versucht, seine wieder aufzunehmen „Streng geheime Programme“ in der Ukraine, die Warnung, dass Spezialoperatoren auf dem Schlachtfeld eine direkte Beteiligung der USA an dem Konflikt bedeuten würden.

Auf die Bitte, einen am Freitag in der Washington Post veröffentlichten Bericht zu kommentieren, in dem es heißt, das Pentagon könne seine geheimen Operationen in der Ukraine wieder aufnehmen, sagte Botschafter Anatoly Antonov, dass die Behauptung zwar nicht von Beamten bestätigt wurde, aber eine große Eskalation bedeuten würde.

„Die Diskussionen auf den Seiten eines der führenden amerikanischen Medien über die mögliche Entsendung von Spezialeinheiten in die Ukraine sind sehr bemerkenswert.“ er sagte. „Solche Veröffentlichungen bezeugen einmal mehr, dass hier in Washington eine Besessenheit von einem unerfüllbaren Traum besteht, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, und die Bereitschaft, sich dabei unbeschreiblichen Risiken zu stellen.“

Wenn die US-Führung beschließt, die Aktivitäten der Special Operations Forces auf ukrainischem Territorium wieder aufzunehmen, bedeutet dies eine unverhüllte Beteiligung der regulären Armee am aktuellen Konflikt.

Der Post-Bericht stellte fest, dass Militärbeamte jetzt sind „Kongress drängen“ um die Finanzierung streng geheimer Programme zu genehmigen, die nach Beginn des Konflikts mit Russland vor fast einem Jahr unterbrochen wurden. Obwohl vor dem Herbst keine Entscheidung erwartet wird, hofft das Pentagon Berichten zufolge, die Projekte irgendwann im Jahr 2024 wieder aufzunehmen.

Es bleibt unklar, ob Präsident Joe Biden den Einsatz amerikanischer Kommandos genehmigen wird, wobei die Post vorschlägt, dass sie von einem Nachbarland aus operieren könnten. Vor dem Konflikt führten US-Sondereinsatztruppen zwei „Ersatzprogramme für irreguläre Kriegsführung“ in der Ukraine, von denen einer lokale ukrainische Agenten entsandte „heimliche Aufklärungsmissionen im Osten der Ukraine.“

WEITERLESEN:

Pentagon will streng geheime Programme in der Ukraine wieder aufnehmen – WaPo

Antonov fuhr fort, Washington zu beschuldigen, als ein gehandelt zu haben „der Mitschuldige“ in die Ukraine und sagte, dass die US-Beteiligung an dem Konflikt die Welt dazu treibe „Unvorhersehbare Folgen“

Washington hat seit letztem Jahr mehr als 30 Milliarden Dollar an direkter Militärhilfe für Kiew bewilligt und eine lange Liste schwerer Waffen und anderer Ausrüstung geliefert. Der Kreml hat wiederholt gegen eine Beteiligung von außen in der Ukraine gedrängt und erklärt, die Waffen würden den Konflikt nur verlängern, während er gelobte, jegliche westliche Militärausrüstung zu zerstören, die auf das Schlachtfeld geliefert wird.