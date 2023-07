EAm Tag nachdem der US-Soldat Travis King am Dienstag unerlaubt die militärische Demarkationslinie an der Grenze zu Nordkorea in Südkorea überschritten hatte, werden weitere Details zu seinem Hintergrund bekannt. Südkoreanische Behörden bestätigten laut BBC am Mittwoch, dass King am 10. Juli aus dem Gefängnis entlassen wurde und in seine Heimat zurückgeflogen werden sollte.

King verbüßte in Südkorea eine zweimonatige Haftstrafe wegen tätlichen Angriffs auf zwei Südkoreaner. Wie Bloomberg berichtet, soll der in Wisconsin geborene US-Amerikaner in die USA zurückgeflogen werden, um dort aus dem Militärdienst entlassen zu werden. Am Flughafen wurde er durch die Sicherheitskontrolle begleitet und im Wartebereich für seinen Flug nach Fort Bliss, Texas, zurückgelassen.

Am Dienstag floh er von dort und schloss sich einer Reisegruppe an, um die Gemeinsame Sicherheitszone – auch bekannt als Panmunjeom – in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea zu besuchen. Laut ABC News ist noch unklar, wie er ein Ticket für die Tour gekauft hat.

Über die Grenze hinweg lachen

King soll die Reisegruppe verlassen und lachend über die Grenze nach Nordkorea gegangen sein. BBC zitiert einen Augenzeugen mit den Worten: „Zuerst dachte ich, es sei ein schlechter Scherz. Aber als er nicht zurückkam, wurde mir klar, dass es keinen Spaß machte.“







Die Vereinten Nationen teilten am Dienstag auf Twitter mit: „Wir glauben, dass er sich derzeit in der Obhut Nordkoreas befindet.“ Die UN haben die nordkoreanische Armee kontaktiert, „um diesen Vorfall aufzuklären“. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, man sei um Kings Wohlergehen besorgt. Die aktuelle Situation werde „genau beobachtet und untersucht“. In die Ermittlungen werden auch die in Südkorea stationierten US-Streitkräfte einbezogen.

Die Mutter des Soldaten meldet sich zu Wort

Die Mutter des US-Soldaten, Claudine Gates, war schockiert, als sie hörte, dass ihr Sohn die Grenze überschritten hatte. Sie sagte gegenüber ABC News: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Travis so etwas tut.“ Das US-Militär informierte sie am Dienstagmorgen. Sie hatte einige Tage zuvor Kontakt zu ihrem Sohn gehabt. Er sagte ihr, dass er bald zu seiner Basis in Fort Bliss zurückkehren würde. Sie fügte hinzu, dass sie nur wollte, dass er nach Hause kam.

Das US-Außenministerium verhängte 2015 nach dem Tod des amerikanischen Studenten Otto Warmbier nach seiner Inhaftierung in Nordkorea ein Reiseverbot für Amerikaner. Donald Trump überquerte 2019 als erster amerikanischer Präsident die Grenze nach Nordkorea. In dieser Sicherheitszone traf er Kim Jong-un.







Bereits im Januar letzten Jahres überquerte eine Person die stark befestigte Grenze nach Nordkorea. Während Fluchtversuche aus dem international isolierten Norden nach Südkorea häufiger vorkommen, sind sie in die entgegengesetzte Richtung sehr selten. Die entmilitarisierte Zone ist fast 250 Kilometer lang und mehrere Kilometer breit. Es trennt die koreanische Halbinsel von Küste zu Küste.

Normalerweise erfolgt die Flucht nicht über die mit Minen und Überwachungssystemen befestigte Grenze, sondern über die weniger überwachte Grenze nach China. Seit dem Ende des Koreakrieges 1953 sollen mehr als 30.000 Menschen aus dem Land geflohen sein.