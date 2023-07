Reuters behauptete, dass der Soldat nach Überschreiten der Demarkationslinie nach Hause geflogen werden sollte und ihm Disziplinarmaßnahmen drohten

Medienberichten zufolge war der US-Soldat, der am Dienstag nach Nordkorea geflohen war, in mehrere Gesetzesverstöße verwickelt. Der Soldat, Gefreiter 2. Klasse Travis King, war der erste amerikanische Soldat seit fast fünf Jahren, der in der DVRK inhaftiert wurde.

Reuters berichtete am Mittwoch unter Berufung auf ein südkoreanisches Gerichtsurteil und den Anwalt des Soldaten, dass King vor dem Überschreiten der entmilitarisierten Linie mit zwei verschiedenen Körperverletzungsvorwürfen konfrontiert gewesen sei.

Zwei anonyme US-Beamte teilten dem Medienunternehmen mit, dass gegen den Soldaten in seinem Heimatland Disziplinarmaßnahmen drohen, nachdem er am 10. Juli einige Zeit in südkoreanischem Gewahrsam verbracht hatte. Laut Associated Press wurde King vom US-Militär zu einem örtlichen Flughafen eskortiert. von wo aus er am Montag nach Fort Bliss, Texas, fliegen sollte.

Anstatt jedoch das Flugzeug zu besteigen, schloss sich King angeblich einer Touristengruppe an, die in Richtung des koreanischen Grenzdorfes Panmunjom unterwegs war, wo er am Dienstag die Demarkationslinie überquerte.









Laut Reuters wurde King Anfang Februar zu einer Geldstrafe von 5 Millionen Won (4.000 US-Dollar) verurteilt, nachdem er sich des Angriffs und der Zerstörung öffentlicher Güter schuldig bekannt hatte. Der Vorfall selbst ereignete sich Berichten zufolge im vergangenen Oktober, als die koreanische Polizei auf eine Auseinandersetzung mit dem US-Soldaten reagierte. Nachdem King auf den Rücksitz eines Streifenwagens gesetzt worden war, stieß er eine Reihe von Beleidigungen gegen Koreaner sowie die koreanische Armee und Polizei aus, berichtete Reuters unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Außerdem soll er eine der Türen des Fahrzeugs beschädigt haben.

Etwa eine Woche vor dem Vorfall soll King einem Mann in einem Club mehrmals ins Gesicht geschlagen haben, obwohl der Fall Berichten zufolge beigelegt wurde.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigte am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Pentagon, dass der amerikanische Soldat wahrscheinlich in Nordkorea festgehalten werde. „Wir beobachten und untersuchen die Situation genau“ Austin erklärte.

Zuvor zitierte der Nachrichtensender CBS einen Augenzeugen der Reisegruppe mit den Worten, er habe Kings Flucht zur Grenze für einen Angriff gehalten „Erst mal ein schlechter Scherz“ bevor ihm klar wurde, dass er nicht zurückkehren würde.