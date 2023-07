US-Soldaat over Grenzen naar Noord-Korea

Tijdens een tournee tussen de entmilitaristische zone in Zuid-Korea die een US-Soldaat heeft gevolgd en die grensoverschrijdend is geweest. Dort soll er nun festgenommen be signal.

Der Mann soll während einer Tour über die Grenze gelaufen sein. Ute Grabowsky / Photothek.net / Imago

(dpa) Een US-Soldaat heeft de binnenkoreaanse Grenze van Südnach Nordkorea overheerst en is een van de vele feestelijkheden. Er is een lange tour geweest van de Zuid-Koreaanse gebieden van de entmilitaristische zone-aankondigingen en de Grenze van Noord-Korea die „absichtlich“ zijn, zodat de US-Streitkräfte in Korea am Dienstag mit. Man vermute, dass sich der Mann non in Nordkorea in Gewahrsam achter, en arbeite daran, den Vorfall aufzuklären. Zuvor hatte das Kommandozentrum der Vereinten Nationals in der Region von dem Grenzübertritt and der vermuteten Festnahme programmat.