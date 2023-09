Der prominente demokratische Senator Robert Menendez wurde in einem Bundesverfahren wegen seiner angeblich korrupten Beziehung zu drei Geschäftsleuten angeklagt. In der Anklageschrift, die am Freitag vor dem Bundesgericht in Manhattan veröffentlicht wurde, werden auch seine Frau Nadine sowie drei weitere Verdächtige genannt, die angeblich an dem Plan beteiligt waren.

Dem Dokument zufolge haben der Abgeordnete und seine Frau von mindestens 2018 bis 2022 erhalten „Hunderttausende Dollar an Bestechungsgeldern als Gegenleistung für die Nutzung der Macht und des Einflusses von Menendez als Senator“ um den Interessen der drei Geschäftsleute sowie eines ausländischen Staatsakteurs, nämlich Ägyptens, zu dienen.

DETAILS FOLGEN