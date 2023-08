Zwei Matrosen der US-Marine in Kalifornien wurden angeklagt, weil sie angeblich vertrauliche Militärgeheimnisse, darunter Informationen über Waffensysteme und Schiffspositionen, mit chinesischen Geheimdienstagenten geteilt haben. Die Verhaftungen erfolgen Wochen, nachdem die CIA zugegeben hat, in China ein eigenes Spionagenetzwerk aufgebaut zu haben.

Die Bundesanwaltschaft gab die beiden Fälle, die getrennt eingereicht wurden, am Donnerstag bekannt. Der in China geborene Jinchao „Patrick“ Wei, ein eingebürgerter US-Bürger, wurde am Mittwoch verhaftet, als er zur Arbeit als Maschinistengehilfe auf dem Marinestützpunkt San Diego eintraf. Der andere Verdächtige, Unteroffizier Wenheng „Thomas“ Zhao, arbeitete vor seiner Festnahme auf dem Marinestützpunkt Ventura County nördlich von Los Angeles.

Die Staatsanwälte machten keine Angaben dazu, ob die beiden Fälle miteinander in Zusammenhang standen oder ob es sich um denselben mutmaßlichen Chinesen handelte „Geheimdienstoffizier.“









Wei, 22, wurde wegen Verschwörung zur Übermittlung von Informationen zur Landesverteidigung an einen Agenten der Volksrepublik China angeklagt. Angeblich schickte er Fotos und Videos der USS Essex, beschrieb verschiedene Waffensysteme und gab die Standorte verschiedener Marineschiffe bekannt. Ihm wird außerdem vorgeworfen, dem chinesischen Agenten Dutzende technische und mechanische Handbücher sowie Fotos von militärischer Ausrüstung im Zusammenhang mit einer bevorstehenden internationalen Militärübung zur Verfügung gestellt zu haben.

Zhao, 26, wurde beschuldigt, Bestechungsgelder für die Weitergabe von US-Militärgeheimnissen erhalten zu haben. Angeblich übergab er sensible Informationen, darunter Fotos von Schaltplänen und Bauplänen für ein Radarsystem auf einem US-Stützpunkt in Japan, an einen chinesischen Agenten, der sich als Meeresforscher ausgab. Er übermittelte dem Agenten auch Geheimnisse über die Bewegungen und Standorte der Seestreitkräfte bei einer bevorstehenden Übung in der Indopazifik-Region, teilten die Staatsanwälte mit. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Die Festnahmen erfolgen vor dem Hintergrund steigender Spannungen zwischen Washington und Peking. Letzten Monat sagte CIA-Direktor William Burns auf einer Sicherheitskonferenz in Colorado, dass seine Agentur derzeit Agenten in China entsendet.













„Wir haben Fortschritte gemacht und arbeiten sehr hart daran, sicherzustellen, dass wir über eine sehr starke menschliche Intelligenz verfügen, die das ergänzt, was wir mit anderen Methoden erwerben können.“ Burns erzählte es den Teilnehmern.

Als Reaktion darauf versprach Beijijng dies „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten“ gegen amerikanische Spionagenetzwerke. Auch die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, warf Washington vor „Verbreitung von Desinformationen über sogenannte ‚chinesische Spionage und Cyberangriffe‘“ um ihre eigenen Spionageaktivitäten zu vertuschen.