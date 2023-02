US-Republikaner fordern Dokumente von Hunter Biden, weil „Präsident Biden durch Deals kompromittiert ist“

Die Republikaner kündigten ihre Ermittlungen gegen Hunter Biden an.

Sie forderten Unterlagen zu seinen Auslandsgeschäften an.

Bidens Anwalt wies Vorwürfe der „Einflussnahme“ zurück.

Republikaner im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten haben ihre Ermittlungen gegen die Familie des demokratischen Präsidenten Joe Biden fortgesetzt und ihre ersten offiziellen Anfragen nach Dokumenten im Zusammenhang mit den Auslandsgeschäften seines Sohnes und seines Bruders gestellt.

„Wenn Präsident Biden durch Abkommen mit ausländischen Gegnern kompromittiert wird und diese seine Entscheidungsfindung beeinflussen, ist dies eine Bedrohung für die nationale Sicherheit“, sagte James Comer, Vorsitzender des House Committee on Oversight and Accountability, in einer Erklärung am Donnerstag.

Comer, ein Republikaner aus Kentucky, beschuldigte die Familie Biden des „Hausierens von Einflussnahme“ und schickte formelle Briefe an Sohn Hunter Biden und seinen Geschäftspartner Eric Schwerin.

Ein dritter wurde auch an den Bruder des Präsidenten, James Biden, geschickt, wobei alle drei Briefe eine breite Palette von Materialien anforderten, von finanziellen Aktivitäten über Planungsdokumente bis hin zur Kommunikation mit bestimmten Personen.

In den Ersuchen wurde auch darum gebeten, dass James Biden und Hunter Biden alle als „klassifiziert“ eingestuften Materialien übergeben.

Ein Anwalt von Hunter Biden wehrte sich am Donnerstag in seinem eigenen Brief an das Komitee gegen den Umfang der Untersuchung und nannte die Anträge „einen umfassenden Versuch, eine umfangreiche Reihe von Dokumenten und Mitteilungen von Präsident Biden und seiner Familie zu sammeln“.

Mit einem Plakat einer Titelseitengeschichte der New York Post über die E-Mails von Hunter Biden, das ausgestellt ist, hören der Vertreter des Ausschussvorsitzenden James Comer (R-KY) und die Vertreterin Lauren Boebert (R-CO) während einer Anhörung vor dem House Oversight and Accountability Committee in Rayburn zu Haus Bürogebäude auf dem Capitol Hill. AFP FOTO: Alex Wong, Getty Images, AFP

Der Anwalt Abbe Lowell stellte auch in Frage, ob das Komitee „einen legitimen gesetzgeberischen Zweck“ habe, um gegen einen „Privatbürger“ wie Hunter Biden zu ermitteln.

Er wies Comers Anschuldigungen als „ungenaue und unbegründete Schlussfolgerungen unter dem Deckmantel einer echten Untersuchung“ zurück.

In der Erklärung, die den Dokumentenanforderungen vom Donnerstag beigefügt war, hatte Comer Familienmitglieder beschuldigt, „versucht zu haben, Zugang zu Bidens politischer Karriere und Verbindungen zu verkaufen“.

Comer behauptete, Beweise dafür zu haben, dass Familienmitglieder mit „Personen, die mit der Kommunistischen Partei Chinas verbunden waren“, zu tun hatten, obwohl die Erklärung vom Donnerstag keinem von ihnen vorgelegt wurde.

Die Anfragen kommen einen Tag, nachdem das House Oversight and Accountability Committee ehemalige Führungskräfte des Social-Media-Unternehmens Twitter zu einer Entscheidung befragt hatte, eine Geschichte über Hunter Biden vorübergehend daran zu hindern, auf der Plattform geteilt zu werden.

Der Artikel wurde im Oktober 2020 von der New York Post veröffentlicht, nur wenige Wochen bevor die Wähler ihre Stimme in einem hitzigen Rennen um die Präsidentschaft zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und Biden, einem ehemaligen Vizepräsidenten, abgeben sollten.

Darin wurden E-Mails aufgeführt, die angeblich von Hunter Bidens Laptop abgerufen wurden und die Kommunikation zwischen dem Sohn des Präsidenten und einem Berater eines ukrainischen Energieunternehmens zeigten, mit dem er zuvor zusammengearbeitet hatte.

Die Republikaner nahmen die E-Mails als Beweis für Korruption seitens des jüngeren Biden, wobei die Post-Geschichte auf einen möglichen Interessenkonflikt hindeutete.

Twitter unternahm zunächst Schritte, um Benutzer daran zu hindern, die Geschichte auf seiner Plattform zu veröffentlichen oder per Direktnachricht zu verbreiten, und sagte, die E-Mails in dem Artikel könnten gegen seine Richtlinie zum Teilen gehackter Materialien verstoßen.

Die Geschichte war zu diesem Zeitpunkt auch nicht verifiziert, was andere Plattformen, einschließlich Facebook, dazu veranlasste, ihre Verbreitung ebenfalls einzuschränken.

Aber die Reaktion von Twitter löste eine Gegenreaktion unter den Republikanern aus, die die Beschränkungen für Zensur hielten.

Twitter kehrte schließlich seine Politik um, und der damalige CEO Jack Dorsey twitterte später, dass das Blockieren des Artikels mit „null Kontext“ „inakzeptabel“ sei.

„Sie haben eine erstaunliche Menge an Schlagkraft und Macht über die gesamte amerikanische Wählerschaft ausgeübt, indem Sie sogar gehalten haben [the article] 24 Stunden als Geisel zu halten und dann Ihre Politik umzukehren“, sagte der Vertreter von Arizona, Andy Biggs, am Mittwoch den ehemaligen Twitter-Führungskräften.

Alle drei wurden vorgeladen, um vor dem Ausschuss zu erscheinen.

Dazu gehörten Yoel Roth, ehemaliger Leiter für Vertrauen und Sicherheit bei Twitter; Vijaya Gadde, ehemaliger Chief Legal Officer der Plattform; und James Baker, sein ehemaliger stellvertretender General Counsel.

Roth räumte ein, dass „Twitter in diesem Fall einen Fehler gemacht hat“, und sagte, das Unternehmen habe gehofft, „eine Wiederholung der Fehler von 2016“ zu vermeiden, als russische Hacker angeblich versuchten, die US-Wahlen zu stören, unter anderem durch die Verbreitung von Fehlinformationen.

Die Demokraten riefen unterdessen ihre eigene Zeugin auf: Anika Collier Navaroli, die früher im Content-Moderationsteam von Twitter arbeitete. Sie hatte zuvor vor dem inzwischen aufgelösten Komitee vom 6. Januar ausgesagt, das den tödlichen Angriff auf das Kapitol im Jahr 2021 untersuchte.

Am Mittwoch teilte Navaroli der Anhörung mit, dass Twitter seine eigene Politik geändert habe, um dem von Republikanern geführten Weißen Haus von Trump entgegenzukommen.

Navaroli sagte:

Die Führung von Twitter hat sich gebeugt und ihre eigenen Regeln gebrochen, um einige der gefährlichsten Äußerungen auf der Plattform zu schützen.

Sie behauptete auch, das Weiße Haus von Trump habe versucht, einen Tweet von Model Chrissy Teigan zu löschen, nachdem sie den republikanischen Führer auf der Plattform beleidigt hatte.

Das Weiße Haus unter Biden hat die republikanischen Ermittlungen gegen die Familie des Präsidenten als „politischen Stunt“ bezeichnet.

Aber da die Republikaner seit letztem Monat die Kontrolle über das Repräsentantenhaus haben, untersuchen die GOP-Führer weiterhin die Familie Biden sowie Vorwürfe der Voreingenommenheit gegenüber Konservativen, sowohl in den sozialen Medien als auch in der Regierung selbst.

Am Donnerstag fand die öffentliche Eröffnungssitzung eines Komitees des Repräsentantenhauses statt, das sich der Untersuchung von Behauptungen über die „Waffenrüstung“ der Bundesregierung gegen Republikaner widmet.

Unter der Leitung des Repräsentanten von Ohio, Jim Jordan, ging das Komitee erneut auf Behauptungen über parteiische Voreingenommenheit ein und verwies auf Vorfälle, die sich während der vorherigen Regierung ereignet hatten, einschließlich „Anti-Trump“-Textnachrichten, die von Agenten des Federal Bureau of Investigation gesendet wurden.

Die Demokraten antworteten jedoch, dass es die Republikanische Partei selbst sei, die die Regierung für parteiische Ziele bewaffne.

„Ein ernsthaftes überparteiliches Komitee, das sich auf die Bewaffnung der Regierung konzentriert, würde sich schnell auf die Trump-Administration selbst konzentrieren, was die Bewaffnung auf ganzer Linie auf ein beängstigendes neues Niveau bringen würde“, bemerkte der Demokrat Jamie Raskin.