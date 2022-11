US-Regierung verlängert Einfrieren der Rückzahlung von Studentendarlehen

US-Präsident Biden spricht an Studenten der Delaware University. (Picture Alliance / ASSOCIATED PRESS / Laurence Kesterson)

Das teilte Präsident Biden in einer Videoansprache mit. Es wäre nicht fair, bedürftige Studenten während des laufenden Rechtsstreits zur Rückzahlung ihrer Darlehen aufzufordern. Biden betonte, er sei nach wie vor davon überzeugt, dass sich das Teildekret im Rahmen des Gesetzes befinde.

In den USA nehmen viele junge Menschen wegen des teuren Studiums und der hohen Lebenshaltungskosten einen staatlichen Kredit auf und starten daher hochverschuldet ins Berufsleben. Biden hatte im Wahlkampf versprochen, in einigen Fällen auf die Kredite zu verzichten, wenn das Jahresgehalt der Betroffenen unter einer bestimmten Schwelle liege.

In den vergangenen Wochen war die Sendung jedoch nach Einwänden der oppositionellen Republikaner von zwei Gerichten als illegal eingestuft worden. Bidens Regierung focht diese Urteile vor dem Obersten Gerichtshof an.

