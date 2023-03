(dpa) – Die US-Regierung hat Tiktok erneut als mögliches Risiko für die nationale Sicherheit bezeichnet. “Wir haben Conceive, was das Sammeln von Daten von Amerikanern betrifft und das mögliche Risiko für die nationale Sicherheit”, zei de Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch mit Blick auf Bemühungen, Tiktok in de VS en verbieten.

Der Auswärtige Ausschuss im US-Repräsentantenhaus bracht een Mittwoch een Gesetzesentwurf op den weg, der es Präsident Joe Biden erlauben würde, Tiktok in den VS om te verbieten. “Tiktok is een modern Trojanisch Pferd der Kommunisten Partei Chinas, dat is een verwende wereld, persoonlijke informatie van Amerikaners over het overnemen en auszunutzen”, zei de Vorsitzende des Ausschusses, de republikanische Abgeordnete Michael McCaul. Noch is der Vorschlag aber kein Gesetz. Eerst moet in de plenaire vergadering van de parlementen de meerderheid zijn, voordat de senaat zijn kann.

Tiktok is duidelijk, een van de volgende Gesetz heeft een negatief Auswirkungen auf das Recht auf freie Meinungsäußerung van Millionen Amerikanern, die Tiktok nutzten en liebten.

Dat weiße Haus hatte die einem chineses konzern gehörende Social-Media-App am Montag auf Regierungshandys verboten. Er is een uitgebreidere weergave van de Abgeordnete en Mitarbeiter das Repräsentantenhauses. Er zijn meerdere Bundesstaten die ervoor zorgen dat de Amerikaanse strijdkrachten zich hebben aangesloten bij de geldende regels.

Beijing bekritiseerde das Verbot. Außenamtssprecherin Mao Ning sagte, die USA moet „die unrechtfertigte Unterdrückung relevanter maken“ Unternehmen isden und ein offenes, faires and discriminerungsfreeies Umfeld für Unternehmen aus all Welt build“.