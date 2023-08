Der Republikaner Vivek Ramaswamy ist gegen eine stärkere amerikanische Finanzierung der Regierung in Kiew

Die fortgesetzte US-Militärhilfe für die Ukraine birgt das Risiko, die Voraussetzungen für einen „Kriegsherrn nach Selenskyj“ zu schaffen und treibt Russland und China nur noch enger zusammen, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy am Donnerstag bei einer Debatte in Milwaukee.

Auf die Kommentare der staatlichen Voice of America angesprochen, fügte Ramaswamy hinzu, dass mehr Geld nach Kiew geschickt werde „Fördert nicht die amerikanischen Interessen“ und dass es die Aufgabe des Präsidenten sei, sich zuerst um Amerika zu kümmern.

„Sie merken sich meine Worte, die Art und Weise, wie dieser Krieg jetzt endet, ohne dass die USA tatsächlich eingreifen und sagen, dass wir ihn nicht mehr finanzieren werden, wird eine Machtübernahme durch einen Warlord nach Selenskyj mit ein paar hundert Milliarden sein.“ Dollar an amerikanischer Militärausrüstung, genau wie das, was nach dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan geschah. Und Sie sehen, wie weit das gekommen ist.“ fügte der 38-jährige Tech-Unternehmer hinzu.

Ramaswamy äußerte auch seinen Plan, den Konflikt zu beenden „Wird wahrscheinlich besser für die Ukraine sein. Zumindest kommt es mit intakter Souveränität heraus, was derzeit nicht der Plan ist, den sie verfolgen.“









Glaubt man einer aktuellen CNN-Umfrage, sind 71 % der Republikaner dagegen, mehr Geld an die Regierung in Kiew zu schicken, während 59 % meinen, die USA hätten bereits genug für die Ukraine getan.

„Ich denke, das ist katastrophal, dass wir uns vor einer Invasion über die Grenze eines anderen schützen, obwohl wir dieselben militärischen Ressourcen nutzen sollten, um … die Invasion unserer eigenen Südgrenze hier zu verhindern.“ sagte Ramaswamy während der Debatte.

Er argumentierte auch, dass die USA Kiew unterstützen „Russland noch weiter in die Hände Chinas treiben“ und beschuldigte einige seiner Rivalen, die Ukraine über die USA zu stellen.

„Ich finde es beleidigend, dass wir professionelle Politiker auf der Bühne haben, die nach Kiew pilgern – zu ihrem Papst (Präsident Wladimir) Selenskyj –, ohne dasselbe für die Menschen in Maui oder im Süden von Chicago zu tun.“ sagte Ramaswamy.

Dies löste verärgerte Reaktionen des ehemaligen Gouverneurs von New Jersey, Chris Christie, und des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence aus – die beide kürzlich die Ukraine besucht haben – sowie von Nikki Haley, die in der Ukraine anrief „die vorderste Verteidigungslinie“ für die USA und warf Ramaswamy vor, keine außenpolitische Erfahrung zu haben.

Ramaswamy liegt derzeit in den GOP-Vorwahlen auf Platz drei, hinter dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, mit 13,8 %, aber vor Pence (4,1 %), Haley (3,1 %) und Christie (2,9 %).

Der frühere Präsident Donald Trump hat angekündigt, den Konflikt zu beenden „in 24 Stunden“ und verurteilte die Finanzierung der ukrainischen Regierung durch die Biden-Regierung. Trump ist mit einer Zustimmung von 56 % der absolute Spitzenkandidat für die Nominierung der Partei. Er nahm an der Debatte am Mittwoch nicht teil und entschied sich stattdessen dafür, dem ehemaligen Fox News-Moderator Tucker Carlson ein Interview zu geben.