Novak Djokovic hat dem jungen Amerikaner Ben Shelton den Garaus gemacht, um sein 10. US-Open-Finale zu erreichen und auf dem Weg zu seinem rekordverdächtigen 24. Grand-Slam-Titel zu bleiben.

Djokovic, der sein 100. US-Open-Einzelspiel bestreitet, hat nun zum dritten Mal in seiner Karriere alle vier Grand-Slam-Finale dieser Saison und das 36. Grand-Slam-Finale insgesamt mit einem komfortablen 6-3, 6-2, 7-6 (7-4) erreicht ) Sieg im patriotischen Arthur Ashe Stadium.

„Sehen Sie, das sind die Art von Spielen und Anlässen, die mich immer noch begeistern und die mich dazu inspirieren, jeden Tag aufzuwachen und hart zu arbeiten“, sagte Djokovic.

„Grand Slams sind die wichtigsten, die mir am meisten bedeuten. Gegen einen amerikanischen Spieler zu spielen ist nie einfach und ich musste die Nerven behalten. Am Ende des dritten Satzes war es jedermanns Sache. Ich bin wirklich zufrieden damit.“ dieser Sieg heute.“

Djokovic ist sich bereits seiner Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste sicher, wenn diese nach dem Turnier aktualisiert wird, und wird am Sonntag die Jagd nach seinem 24. Grand-Slam-Titel fortsetzen, um den Rekord von Margaret Court im Einzel zu erreichen.

Wie Djokovic es ins US-Open-Finale schaffte …

Bei einem Spiel mit schlechtem Aufschlag bescherte Shelton Djokovic im ersten Satz eine Break mit drei ungezwungenen Fehlern, darunter einem unüberlegten Drop-Shot.

Der Youngster rettete bei seinem eigenen Aufschlag vier Satzbälle und hatte beim nächsten Aufschlag einen Breakback-Punkt, konnte diesen aber nicht nutzen, da Djokovic nach 34 Minuten den ersten Satz auf dem Brett hatte.

Shelton hatte seine Gegner in New York mit seinem großen Aufschlag verblüfft, aber der 36-jährige Djokovic konnte seine Erfahrung nutzen, um den jungen Amerikaner zu neutralisieren.

Ein Doppelfehler bescherte Djokovic im zweiten Durchgang eine weitere Break, während sich Sheltons ungezwungene Fehler wirklich zu häufen begannen; Am Ende des zweiten Satzes hatte er 27 gegen Djokovics neun Treffer erzielt.

Shelton bestritt erst sein siebtes US-Open-Einzelspiel und gab dem New Yorker Publikum im dritten Spiel Grund zum Jubeln, als er zweimal Breaks holte und einen Satzpunkt beim Aufschlag von Djokovic erzielte.

Das wurde jedoch schnell ausgelöscht und Djokovic setzte sich im Tiebreak durch und sicherte sich damit sein 36. Grand-Slam-Finale – was unglaublicherweise der Hälfte aller Major-Turniere entspricht, an denen er teilgenommen hat.

Djokovic spielt gegen den Sieger Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev, die um das Recht spielen, im Finale am Sonntag gegen den Serben anzutreten.

„Ich erwarte das härteste Spiel des Turniers, unabhängig davon, wer auf der anderen Seite des Netzes sein wird“, sagte Djokovic.

„Ich habe viel erreicht, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich noch etwas in meinen Beinen habe. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich dem Sport noch etwas geben kann.“

Shelton gegen Djokovic: Geschichte des Tonbandes Shelton Spielstatistiken Djokovic 5 Asse 5 5 Doppelfehler 3 60 % Gewinnprozentsatz beim ersten Aufschlag 84 % 47 % Gewinnprozentsatz beim 2. Aufschlag 34 % 21/39 Nettopunkte gewonnen 23/26 2/6 Breakpunkte gewonnen 14.05 30 Gesamtsieger 28 43 Ungezwungene Fehler 25 89 Gesamtpunktzahl gewonnen 112

Henman: Djokovic nutzte Sheltons Inkonsistenz aus

„Es ist dort eine tolle Zahl an gewonnenen ersten Aufschlägen, 84 Prozent für Djokovic, aber wenn man Ben Shelton mit seiner Feuerkraft dort auf nur 60 Prozent der gewonnenen ersten Aufschlagpunkte beschränkt, unterstreicht das, wie gut Djokovic als Rückkehrer ist“, Tim Henman sagte gegenüber Sky Sports Tennis.

„Die Anzahl seiner ungezwungenen Fehler war viel, viel geringer. Shelton muss zwangsläufig mehr Risiken eingehen, und diese Inkonsistenz konnte Djokovic in den wichtigen Momenten ausnutzen.“

Martina Navratilova hält Djokovic für die „perfekte Formel“ und sagt: „Seit seinem achten Lebensjahr war er immer professionell in seiner Herangehensweise an das Spiel und daran hat sich nichts geändert. Er will sich verbessern, will immer noch mehr erreichen und das.“ Die Konstanz, die er in den Sport einbringt, wird nicht zu übertreffen sein.

„So spielt er das Spiel auch, sehr, sehr konstant.“

„Novak hat das Peaking zum richtigen Zeitpunkt perfektioniert. Er weiß genau, was für ihn funktioniert und was er tun muss.“

