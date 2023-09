Die Spitzenreiterin Iga Swiatek wurde als US-Open-Siegerin entthront, nachdem sie am Sonntagabend in Flushing Meadows in New York eine überraschende 3:6, 6:3, 6:1-Niederlage gegen Jelena Ostapenko hinnehmen musste.

Die Niederlage für Swiatek bedeutet auch, dass ihr 75-wöchiger Aufenthalt auf Platz 1 der WTA-Rangliste nächste Woche endet, wenn Aryna Sabalenka zum ersten Mal an die Spitze aufsteigt.

In ihrem ersten US-Open-Viertelfinale trifft die French-Open-Siegerin von 2017 als nächstes auf die amerikanische Favoritin Coco Gauff.

Ostapenkos erstaunliches Comeback Jelena Ostapenko ist die erste Spielerin im Jahr 2023, die Iga Swiatek besiegt, nachdem sie den ersten Satz verloren hat. Swiateks Bilanz nach dem Gewinn des Eröffnungssatzes bei WTA-Events in diesem Jahr liegt nun bei 50:1.

„Ich erwarte immer einen harten Kampf gegen Iga“, sagte Ostapenko auf dem Platz. „Sie hat viele Slams gewonnen und spielt sehr konstant. Ich bin einfach auf den Platz gegangen und musste aggressiv spielen, weil sie das nicht wirklich mag. Im dritten Satz bin ich mehr in den Platz vorgedrungen und habe besser aufgeschlagen.“

„Ich dachte nur, dass ich bis zum letzten Punkt spielen muss, bis wir uns die Hand geben“, fügte sie hinzu. „Ich habe ihr nicht wirklich viele Chancen gegeben.“

In einem Grundlinien-Tauziehen kam es zu einem frühen Breakwechsel, bevor Swiatek einen flachen Passwurf über das Spielfeld hinweg landete und die 4:2-Führung herstellte. Der Pole beendete den 39-minütigen Auftakt schnell und alles schien nach Plan zu laufen.

Der Lette Ostapenko hatte einen großartigen Start in den zweiten Satz und stürmte mit 4:1 in Führung, geriet dann aber ins Wanken, so dass Swiatek ein Break ergattern und auf 4:3 herankommen konnte.

Da Swiatek Probleme mit dem Aufschlag hatte, war dies jedoch nur ein Ausrutscher. Der Kampf drehte sich schnell in eine Richtung, als Ostapenko sieben Spiele in Folge in Folge abschloss und den Kampf ausgleichen konnte, bevor er im dritten Satz mit 5:0 in Führung ging.

Ostapenko feuerte einen knackigen Vorhand-Winner ab, um den Aufschlag ihrer Gegnerin beim Matchball zu unterbrechen, und ballte vor Freude die Faust.

Geschichte vom Band

Swiatek gegen Ostapenko: Geschichte vom Band Swiatek Spielstatistiken Ostapenko 3 Asse 7 3 Doppelfehler 3 56 % Gewinnprozentsatz beim ersten Aufschlag 73 % 38 % Gewinnprozentsatz beim 2. Aufschlag 25 % 3/4 Nettopunkte gewonnen 1/6 4/7 Breakpunkte gewonnen 7/10 18 Gesamtsieger 31 18 Unerzwungene Fehler 20 68 Gesamtpunktzahl gewonnen 78

