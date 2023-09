CNN

Es begann mit 128 Teilnehmern, aber jetzt ist die Auslosung der Frauen bei den US Open auf nur noch vier gesunken.

Nach fast zwei Wochen anstrengender Action in der sengenden Hitze von New York stehen die Halbfinalisten für den vierten und letzten Grand Slam des Jahres 2023 fest.

Die amerikanische Teenagerin Coco Gauff trifft auf die tschechische Nummer 10 der Welt, Karolína Muchová, während die Nummer 2 der Welt, Aryna Sabalenka, gegen die Lokalmatadorin Madison Keys antritt.

Hier finden Sie alles, was Sie vor dem US Open-Halbfinale der Frauen wissen müssen.

Gauff und Muchová eröffnen am Donnerstag um 19 Uhr ET den Auftakt im Arthur Ashe Stadium, gefolgt von Keys und Sabalenka.

Zuschauer in den USA können die gesamte Action auf ESPN verfolgen, während Sky Sports die Spiele in Großbritannien überträgt.

Fans mit scharfen Augen erinnern sich vielleicht noch an dieses spezielle Duell, das erst kürzlich stattgefunden hat.

Die beiden traten vor knapp drei Wochen im Finale der Western & Southern Open in Cincinnati auf den Platz, wobei Gauff in geraden Sätzen gewann und sich damit den größten Titel ihrer Karriere sicherte.

Ihr Sieg in Ohio fiel mitten in Gauffs beste Form in ihrer blühenden Tenniskarriere, deren Dynamik sie auch bei den US Open fortsetzte.

Der jüngste Auftritt der Amerikanerin in Flushing Meadows war eine weitere beeindruckende Leistung, bei der sie Jelena Ostapenko souverän besiegte und damit ihren zehnten Sieg in Folge sicherte.

Es war so etwas wie ein Coming-of-Age-Turnier für Gauff, die wie eine ernsthafte Anwärterin auf den Gewinn ihres ersten Grand-Slam-Titels aussieht, aber sie besteht darauf, dass sie sich nicht übertreffen wird.

„Es gibt noch viel zu spielen“, sagte Gauff. „Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich am Anfang des Turniers stehe. Früher hätte ich fast ans Ende gedacht, aber im Moment habe ich die Einstellung, dass ich mir gesagt habe, dass ich noch zwei Wochen Zeit habe, um zu spielen.

„Im Moment fühle ich mich emotional frisch, was meiner Meinung nach früher bei Grand Slams das Problem war. Ich wäre emotional ausgelaugt.“

Muchová gilt weithin als Außenseiter gegen Gauff, obwohl sie in letzter Zeit ebenfalls eine hervorragende Form zeigte und sich auf Platz 10 der Weltrangliste, den höchsten Karriererang, erkämpfte.

Die Tschechin, die Anfang des Jahres im Finale der French Open verlor, hat auf dem Weg ins Halbfinale nur einen Satz verloren und setzt damit ihre außergewöhnliche Comeback-Saison fort, nachdem sie letztes Jahr eine Reihe von Verletzungen erlitten hatte, die ihre Karriere bedrohten.

„Mentale Stärke … wie würde ich es beschreiben?“ fragte Muchová. „Ich habe immer das Gefühl, dass ich im Leben ein ziemlich harter Brocken bin. Das hilft beim Tennis. Aber ja, manche Tage sind besser; An manchen Tagen nicht.

Sie fügte hinzu: „Ich möchte nicht wirklich alle Schlüssel zur Taktik nennen. Also werde ich mich einfach auf mich selbst konzentrieren. Sie ist sehr sportlich. Sie gibt nie auf. Läuft für jeden Ball. Macht nicht viele Fehler. Sie hat alle Schlaganfälle.“

Im zweiten Halbfinale des Tages wird es auch eine Amerikanerin mit dem Publikum im Rücken geben, die gegen eine Europäerin antritt, wenn Keys gegen Sabalenka aus Weißrussland antritt.

Die an Nr. 17 gesetzte Keys erlebt bei dem Turnier ein Comeback, nachdem sie 2017 im Finale gegen Sloane Stephens verloren hatte.

Sie hat auf dem Weg ins Halbfinale bereits drei gesetzte Spielerinnen geschlagen, zuletzt setzte sie sich im Viertelfinale mit einem Blitz an der Wimbledon-Siegerin Markéta Vondroušová durch und schöpft weiterhin aus dem heimischen Publikum, um ihre Siege zu beflügeln.

„Ich denke, dass ich vor den Spielen einfach eine wirklich gute Einstellung hatte. Ich habe versucht, vielleicht ein bisschen emotionaler ausgeglichener zu sein“, sagte Keys über ihren Erfolg bei den US Open nach ihrem Sieg über Vondroušová.

Es war ihr 26. Sieg in ihrer Karriere über eine Top-10-Spielerin und bereitet einen Schwergewichtskampf gegen Sabalenka vor, die derzeit die beste Spielerin im Damentennis ist und auf dem Weg ins Halbfinale keinen Satz verloren hat.

Die Weißrussin setzte sich im Viertelfinale mit Leichtigkeit gegen Zheng Qinwen durch und erreichte damit ihr fünftes Grand-Slam-Halbfinale in Folge. Damit setzt sie ihre bemerkenswerte Bilanz im Major-Viertelfinale fort – sie hat nun ihre ersten sieben Grand-Slam-Viertelfinalspiele gewonnen und ist damit Zweite auf der ewigen Liste hinter Chris Evert, der Erstaunlicherweise gewann sie ihre ersten 48.

Die 25-Jährige wird zur neuen Nummer 1 der Welt gekrönt, wenn die neue Rangliste am Montag veröffentlicht wird, und nachdem sie Anfang des Jahres ihren ersten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open gewonnen hat, ist Sabalenka die Favoritin auf ihren zweiten des Jahres.

Sie ist die erste Frau seit Serena Williams im Jahr 2016, die bei allen vier Grand Slams in einem Jahr das Halbfinale erreicht hat, und sagt, sie habe aus ihren vorherigen Ergebnissen viel gelernt.

„Ich hatte dieses Jahr ein paar wirklich schwere Niederlagen“, sagte Sabalenka. „Aber wie gesagt, wir verlieren nicht, wir lernen. Ich sammle einfach mehr Erfahrung und werde stärker.“