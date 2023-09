CNN

—



Die Nummer 1 der Welt, Iga Świątek, war bei ihrem Sieg in geraden Sätzen gegen die Slowenin Kaja Juvan absolut dominant und gewann in nur 49 Minuten mit 6:0, 6:1 und erreichte damit die vierte Runde der US Open.

In einer der einseitigsten Grand-Slam-Begegnungen der jüngeren Geschichte gewann Juvan im gesamten Match nur 15 Punkte gegen die skrupellose Świątek, während die Polin weiterhin ihre Dominanz als Favoritin auf den Titel in Flushing Meadows unter Beweis stellt.

Świątek hat in ihren bisher drei Spielen in New York nur neun Spiele aufgegeben – sieben davon im vergleichsweise schwierigen Spiel gegen Daria Saville in der zweiten Runde – und selbst ihre enge Freundin Juvan ist nicht davor gefeit, einen Bagel serviert zu bekommen, der 20. des Jahres für den unerbittlichen Świątek.

Weitere folgen…