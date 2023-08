Christopher Eubanks glaubt, dass er mit den Besten der Welt mithalten kann. Die ehemalige Nummer 4 der Welt, James Blake, unterstützt den US-Amerikaner dabei, bei den diesjährigen US Open zu glänzen – live auf Sky Sports.

Der 27-Jährige aus Atlanta, Georgia, kam mit nur zwei Grand-Slam-Siegen und einer Abneigung gegen das Spielen auf Rasen nach Wimbledon, wurde aber zu einer der Geschichten der Meisterschaften.

Auf dem Weg ins Viertelfinale verärgerte er die gesetzten Stars Cameron Norrie und Stefanos Tsitsipas und schien bereit, noch einmal über sein Gewicht hinauszuschlagen, bevor sein Fortschritt durch eine Niederlage in einem Thriller mit fünf Sätzen gegen den US-Open-Sieger von 2021, Daniil Medvedev, gestoppt wurde.

Über seine Zukunft sagte Eubanks: „Direkt nach dem Spiel ist es ein bisschen schwierig, zu diesem Zeitpunkt sofort hohe Ziele zu setzen.“

„Wenn ich weiterhin die Freude haben kann, die ich in den letzten drei Wochen auf dem Platz hatte, und weiterhin so hart arbeiten kann, wie ich es im letzten Jahr getan habe, werden meiner Meinung nach gute Dinge passieren, und das wird auch so sein.“ auf sich selbst aufpassen.

„Ich habe eine tolle Zeit. Ich habe wahrscheinlich den größten Spaß, den ich je beim Tennisspielen hatte. Ich werde weiterhin versuchen, diesen Schwung auszunutzen.“

Ich hoffe, er hat diese Arbeitsmoral und ich hoffe, dass es ihm Spaß macht, ein Superstar zu sein, denn das ist es, was er strebt.

Die turbulente Erfahrung des charismatischen Eubanks im Südwesten Londons hat seine Karriere verändert. Blake sprach von seinen Chancen auf einen Deep Run in Flushing Meadows, nachdem der Amerikaner seinen Rat zu Kraft und Kondition beherzigt hatte.

„Er ist zu Hause ein Superstar geworden, das ist einfach toll zu sehen, denn er hat es verdient, er ist der aufrichtigste Typ, lernt fleißig, erledigt die Arbeit im Fitnessstudio“, sagte Blake.

„Er hat auch jede Kleinigkeit ein bisschen besser gemacht. Ob es die Genesung ist, ob es die Ernährung ist und das war es, wofür ich in den letzten fünf oder sechs Jahren auf ihn gesetzt habe, man musste sich ein wenig steigern und einen bekommen.“ etwas stärker, und das hat er geschafft.

„Er ist stolz darauf, dass er etwas zugenommen hat, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Er war sogar noch dünner, als ich ihn zu Beginn seiner Tournee gesehen habe. Er macht viele Dinge richtig, er macht die gesamte Genesung, Die ganze Behandlung zu machen, das Sahnehäubchen zu machen, alles zu tun, was er tun muss, um extrem professionell zu sein und in jedem Aspekt seines Spiels ein bisschen ein bisschen zu sein, hat einen großen Unterschied gemacht.“

Bild:

Eubanks erreichte beim diesjährigen Wimbledon einen Rekord von 321 Gewinnern





Eubanks war der Traum eines britischen Schlagzeilenautors, da sein Name dem berühmten Boxer ähnelte, aber in Wimbledon ließ er seine Grundschläge für sich sprechen, als seine 321 Sieger einen 31 Jahre alten Turnierrekord brachen, der von seinem Landsmann Andre Agassi gehalten wurde.

Eubanks könnte Großes bevorstehen und er wird mit Sicherheit eine Starattraktion in New York sein, da er in der ATP-Rangliste bereits auf Platz 32 der Welt geklettert ist – und im Rennen um die automatische Setzung in Flushing Meadows ist.

„Ich habe immer geglaubt, dass man bei den Fans wirklich beliebt ist, wenn man auf dem Platz man selbst ist. Ob das nun Pete Sampras ist, der sehr in sich gekehrt und sehr konzentriert ist und das war’s, oder ob man Spaß hat oder Marat Safin, der Schläger zerschmettert, Eubanks ist wirklich so.“ Und ich denke, das spiegelt sich bei den Fans wider, wo er da draußen Spaß hat, und sie sehen das. Sie wollen Spaß haben, weil er ein Spiel spielt, und sie schauen sich ein Spiel an, und sie sind da, um unterhalten zu werden, und er hat einfach Spaß „Es war eine tolle Zeit“, sagte Blake, ein ehemaliger zweifacher US-Open-Viertelfinalist.

Wie gut kennen Sie Christopher Eubanks? Er spielte von 2015 bis 2017 College-Tennis am Georgia Tech und war zweimaliger All-American- und zweimaliger ACC-Spieler des Jahres. Der Amerikaner hat eine Challenger-Karrierebilanz von 103-73, darunter 98-69 auf Hartplätzen und drei Titel. Bei den US Open 2022 holte er seinen ersten Grand-Slam-Hauptfeldsieg. Erreichte Anfang des Jahres in Miami sein erstes ATP-Masters-1000-Viertelfinale. Er sicherte sich seinen ersten ATP-Tour-Titel auf Mallorca, bevor er bei seinem Wimbledon-Hauptfelddebüt das Viertelfinale erreichte.

„Verstehen Sie mich nicht falsch, er hat die nötige Arbeitsmoral, er tut alles, was er kann, aber er hat dabei auch viel Spaß und ich denke, das wird durchscheinen und ich denke, die Fans werden das wirklich zu schätzen wissen.“ Das ist ein Grund, warum sie sich noch mehr zu ihm hingezogen fühlen.

„Er wird einer der Stars bei den US Open sein. Er könnte an der Seite eines Busses sitzen, er könnte auf Werbetafeln zu sehen sein, und er könnte vor einem Jahr bei den Challengers in Korea spielen und sich einfach abmühen, um zu gewinnen.“ Punkte, um in den Top 100 zu sein, ein Star in New York zu sein, und New York ist zwei Wochen lang verrückt nach den US Open. Für ihn wird es hoffentlich eine lebensverändernde Erfahrung sein, einer dieser Stars zu sein, In einer positiven Art und Weise.

„Oft gehen die Leute in eine von zwei Richtungen: Sie scheuen davor zurück und es gefällt ihnen nicht oder sie akzeptieren es einfach und dann motiviert es sie irgendwie (und denkt): ‚Das macht Spaß, daran könnte ich mich gewöhnen.‘ „Lass mich das die ganze Zeit machen und mich weiter abarbeiten, damit ich jedes Jahr auf einer Werbetafel stehen kann, wenn ich zu den US Open zurückkomme.“ Ich hoffe also, dass es ihm Spaß macht. Ich hoffe, er hat diese Arbeitsmoral und ich hoffe, dass er es genießt, ein Superstar zu sein, denn genau das ist es, was er in der Entwicklung hat.“

Bild:

Der Amerikaner war der Traum eines britischen Schlagzeilenautors in Wimbledon, da sein Name dem berühmten Boxer ähnelte





In Bezug auf den Boxer Eubank, den legendären WBO-Champion im Mittelgewicht und Supermittelgewicht zwischen 1990 und 1995, gab Eubanks, der Tennisspieler, zu, dass er bis vor ein paar Jahren nichts von seinem „extravaganten“ Beinahe-Namensvetter wusste.

„Ich glaube, das erste Mal, dass ich von ihm gehört habe, war wahrscheinlich direkt nachdem ich Profi geworden bin“, lächelte er. „Ich hatte eine Wikipedia-Seite. Plötzlich sah ich, dass es einen Namen gab, der meinem sehr ähnlich war. Da begann ich zu fragen: ‚Wer ist dieser Typ? Er scheint ein ziemlich cooler Typ zu sein‘.“

„Ich weiß nicht annähernd so viel über ihn. Ich weiß, dass er ein ziemlich scharfsinniger Mann ist, und ich würde wohl sagen, extravagant – ist das das richtige Wort für ihn?“