Coco Gauff ist in greifbarer Nähe zum Ruhm der US Open, aber die 19-Jährige aus Florida behandelt es immer noch, als hätte das Turnier gerade erst begonnen.

Die als Nummer 6 gesetzte Spielerin verlor nur zwei Spiele, als sie im Viertelfinale am Dienstag die an 20 gesetzte Jelena Ostapenko mit 6:0 und 6:2 besiegte und damit die erste Teenager-Amerikanerin seit Serena Williams im Jahr 2001 war, die das Viertelfinale in Flushing Meadows erreichte.

Es ist das zweite Mal, dass Gauff dieses Stadium bei einem der Grand-Slam-Events dieses Sports erreicht, aber sie glaubt nicht, dass sie kurz davor steht, den bislang größten Titel ihrer Karriere zu holen.

„Die Träume kamen nie mit den Leuten auf der Tribüne und den Autogrammen“, sagte Gauff. „Das war nie in den Träumen, es war einfach nur die Trophäe.“

„Obwohl bis zum Halbfinale theoretisch noch zwei Spiele übrig sind, wenn man gewinnen will, darf man nicht so denken.“

„Ich bin immer noch der Meinung, dass ich am Anfang des Turniers stehe. Das habe ich in der Vergangenheit gelernt, als ich im Viertelfinale stand: Früher dachte ich: ‚Kurz vor Schluss‘.“

„Aber im Moment habe ich die Mentalität, dass ich mir gesagt habe: ‚Ich habe noch zwei Wochen Zeit, um zu spielen‘. Da bin ich also im Kopf. Wenn es dann vorbei ist, ist es natürlich vorbei. Aber im Moment bin ich es.“ Ich sage nur: ‚Noch zwei Wochen‘.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Höhepunkte von Coco Gauffs Viertelfinalspiel gegen Jelena Ostapenko bei den US Open.



Dies war der 16. Sieg in ihren letzten 17 Spielen für Gauff, die am Donnerstag gegen die an Nummer 10 gesetzte Karolina Muchova um einen Platz im Finale antreten wird.

Sie hat bereits erlebt, wie sie 2022 im Entscheidungsspiel eines Majors in Roland Garros spielte, nur um dort gegen Iga Swiatek zu verlieren, die Ostapenko in ihrem vorherigen Spiel besiegt hatte.

Gauff erreichte dieses Jahr erneut das Viertelfinale in Frankreich, schied jedoch in der vierten Runde der Australian Open aus und musste in Wimbledon ein überraschendes frühes Ausscheiden gegen die Qualifikantin und Landsfrau Sofia Kenin hinnehmen, als sie als Siebte gesetzt wurde.

Außerhalb der Grand Slams holte Gauff dieses Jahr ihre ersten WTA 500- und WTA 1000-Einzeltitel bei den Washington Open bzw. Cincinnati Open, und sie verdankt diese Erfolge ihrer Hilfe.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Tim Henman und Marion Bartoli lobten Coco Gauffs sportliche Fähigkeiten, die Jelena Ostapenko in ihrem Viertelfinalduell zu mehreren ungezwungenen Fehlern zwangen.



„Ich denke, dass gute Leistungen bei diesen Turnieren meine mentale Ausdauer stärkten“, sagte Gauff. „Ich hatte immer die körperliche Ausdauer, aber es stärkte meine geistige Ausdauer.

„Im Moment fühle ich mich emotional frisch, was früher bei Grand Slams meiner Meinung nach das Problem war, ich war emotional ausgelaugt. Offensichtlich bin ich körperlich frisch und emotional frisch, und ich denke, das kommt einfach aus Erfahrung.“

„Heute war mit Sicherheit das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Auch wenn es nicht so war, wie ich spiele, ist es gegen sie manchmal so schwer, die Aggressorin zu sein.“

„Ich denke also, dass die Entscheidungsfindung, die ich treffe, wahrscheinlich die beste ist, die ich je hatte, und ich fühle mich bei all meinen Schlägen wirklich sicher.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Coco Gauff war in bester Stimmung, nachdem ihr Sieg in geraden Sätzen über Jelena Ostapenko für ihren ersten Auftritt im Halbfinale der US Open sorgte.



Gauff weiß, dass bei ihrem Heimturnier besondere Erwartungen an sie und an sie gerichtet werden, zusätzlich zu dem, was damit einhergeht, einer der aufstrebenden Stars des Sports zu sein.

Allerdings ist es ihr gelungen, all das mit einem neuen mentalen Ansatz ins rechte Licht zu rücken, der dazu geführt hat, dass sie entschlossen ist, jeden Moment zu genießen.

„Ich meine, es gibt Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Familien zu ernähren, Menschen, die nicht wissen, woher ihre nächste Mahlzeit kommt, Menschen, die ihre Rechnungen bezahlen müssen“, sagte Gauff. „Das ist echter Druck, das ist echte Härte, das ist das echte Leben.“

„Ich weiß, dass es Millionen von Menschen gibt, die wahrscheinlich in dieser Position sein wollen, in der ich mich jetzt befinde. Anstatt also zu sagen, warum dies, warum das, sollte ich einfach sagen: „Warum nicht ich? Warum macht mir das keinen Spaß?“ sollen.

„Ich habe mir einfach gesagt: ‚Mann, das sollte mir Spaß machen‘. Es macht mir so viel Spaß. Ich sollte nicht über die Ergebnisse nachdenken und darüber nachdenken. Ich lebe ein glückliches Leben und bin so gesegnet.“ . Ich möchte es nicht als selbstverständlich betrachten.“

