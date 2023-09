Die amerikanische Teenagerin Coco Gauff schaffte es ins Viertelfinale der US Open, als sie am Sonntag in einem Thriller über drei Sätze den Traumlauf von Caroline Wozniacki beendete.

Es war ein beeindruckendes Comeback der 33-jährigen Wozniacki, aber die 19-jährige Gauff spielt derzeit das beste Tennis ihrer Karriere und schaffte es mit einem beeindruckenden 6-3, 3-6, 6-1 in die Runde der letzten Acht das zweite Jahr in Folge.

Die US-Amerikanerin trifft am Dienstag im Viertelfinale auf die Siegerin des Spiels zwischen Jelena Ostapenko und Iga Swiatek.

Wozniacki war eine Inspiration

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Gauff sagte, Wozniacki sei eine Inspiration gewesen und es sei eine Ehre, den Platz mit ihr zu teilen



„Caroline (Wozniacki) ist zurück und es sieht so aus, als wäre sie nie gegangen. Das Niveau, das sie heute gespielt hat, ist erstaunlich und sie ist eine Inspiration für mich. Ich erinnere mich, als ich sie die Australian Open gewinnen sah, war es eine Ehre, mit ihr zu spielen.“ „sagte Gauff.

„Sie kommt auf jeden Fall zu vielen Bällen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich gegen mich selbst spielen würde. Ich wusste, dass ich aggressiv spielen und meine Schläge versuchen musste. In manchen Momenten verfehle ich die Bälle, aber ich war froh, dass ich zurückkommen und mich neu konzentrieren konnte.“

Es wird das fünfte Grand-Slam-Viertelfinale in Gauffs noch junger Karriere und ihr zweites in Flushing Meadows sein.

„Ich war schon einmal in dieser Position“, fügte sie hinzu. „Und ich glaube, ich habe Selbstvertrauen, dass ich noch weiter gehen kann.“

Wie Gauff es ins Viertelfinale schaffte…

Wozniacki erwischte mit einem Break im ersten Spiel und einer 2:0-Führung einen Traumstart.

Aber Gauff kehrte schnell zurück und glich zum 3:3 aus, bevor er den ersten Satz gewann, ohne ein weiteres Spiel zu verlieren.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Wozniacki drehte die Jahre zurück, um sich in dieser epischen Rallye gegen Gauff durchzusetzen



Wozniacki erhöhte in der zweiten Sekunde den Druck und Gauff bekam das zu spüren, als ihre verdächtige Vorhand zu Fehlschlägen kam und sie zum 5:3-Breakdown stand, als die Dänin den Ausgleich erzielte.

Gauff schien sich unwohl zu fühlen, als sie zu Beginn des Entscheidungsspiels erneut den Aufschlag fallen ließ, aber nachdem sie den Rat von Trainer Brad Gilbert bewusst ignoriert hatte, begann die geschwächte Amerikanerin, Rückhand-Sieger zu schießen, als ob sie aus der Mode kommen würden.

Sie holte sich in den nächsten sechs Spielen den Sieg und stieß einen lauten Triumphschrei aus, nachdem sie den Matchball verwandelt hatte.

Geschichte vom Band

Wozniacki vs. Gauff: Tale of the Tape Wozniacki Spielstatistiken Gauff 1 Asse 5 2 Doppelfehler 4 60 % Gewinnprozentsatz beim ersten Aufschlag 70 % 44 % Gewinnprozentsatz beim 2. Aufschlag 48 % 3/10 Breakpunkte gewonnen 5/7 14 Gesamtsieger 33 27 Unerzwungene Fehler 44 71 Gesamtpunktzahl gewonnen 86

Spielanalyse

Marion Bartoli blickt darauf, wie Gauff ihr Spiel den ganzen Sommer über korrigiert hat, als die 19-Jährige vor Beginn der US Open Titel in Washington und Cincinnati gewann.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Marion Bartoli sagt, Gauff habe ihr Spiel den ganzen Sommer über korrigiert und das gewonnene Selbstvertrauen führe sie auf die nächste Stufe



rumänisch Sorana Cirstea erreichte zum ersten Mal seit 14 Jahren das Viertelfinale eines Grand Slam, nachdem sie die an Position 15 gesetzte Belinda Bencic mit 6:3, 6:3 besiegt hatte.

Für die 33-jährige Rumänin war es ihr 59. Grand-Slam-Hauptfeldauftritt und ihr 15. bei den US Open. Ihr einziger weiterer Viertelfinalauftritt fand bei den French Open 2009 statt.

Cirstea ist damit die älteste Frau, die es zum ersten Mal in New York unter die letzten Acht schafft.

Als nächstes steht für den Rumänen der an Nummer zehn gesetzte Tscheche an Karolina Muchova der mit einem 6:3, 5:7, 6:1-Sieg über den Chinesen Wang Xinyu weiterkam.

Die US Open auf Sky Sports: Wie und wo man sie sehen kann

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Verfolgen Sie die US Open bis zum 10. September live und exklusiv auf Sky Sports. Zum ersten Mal sind alle Plätze zu sehen



Sky heißt Tennis wieder auf seinen Sendern willkommen, erweitert das bestehende Sportportfolio und unterstreicht den Sender als Heimat des Live-Sports in Großbritannien und Irland.

Das neue Mixed-Reality-Studio von Sky Sports verfügt über mehrere speziell angefertigte LED-Bildschirme, integrierte Lichtschwerter und ein offenes Vordach, die den Raum mit Farbe und Energie zum Leben erwecken und die Lebendigkeit des letzten Grand Slam des Jahres widerspiegeln.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Erleben Sie Andy Murrays Achterbahnkarriere noch einmal bei den US Open, bei denen er 2012 seinen ersten Major-Titel holte



Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Von Novak Djokovic bis Iga Swiatek – es ist Zeit, die Anwärter auf den US-Open-Champion zu treffen!



Mit integrierten AR-Funktionen, einem vielseitigen LED-Boden und einer „vierten Wand“ wird der Zuschauer in eine immersive 360-Grad-Umgebung in das Arthur Ashe Stadion versetzt. Unsere Tennisexperten werden den Zuschauer in die Augen der Spieler entführen, um im Verlauf des Turniers fachkundige Hawkeye-Analysen und Einblicke zu erhalten.

Die eingesetzte Technologie ermöglicht es uns, eine völlig neue Dimension hinzuzufügen und die Kunden näher an das Geschehen heranzuführen.

Die Höhepunkte der Spiele werden auf Sky Sports TV und unseren Social-Media-Plattformen verfügbar sein.

Video-Highlights werden auch auf der Sky Sports-Website und -App verfügbar sein, wo es auch einen täglichen Live-Textkommentar auf der Sky Sports-Website und -App sowie Live-Ergebnisse, Berichte, Analysen und Features geben wird.

Streamen Sie die US Open JETZT auf Sky Sports für nur 26 £ pro Monat für 12 Monate. Jederzeit kündbar.