Titelverdediger Iga Swiatek hat mit einer Demonstratie in Extraklasse beide US Open das Achtelfinale erreicht!

De Polin deklassierte am Freitag de Slowenin Kaja Juvan met 6:0, 6:1 en ließ dabei nur 15 Punkte is de beste vriend op de Tennis-Tour zu. Na 49 minuten Verwertete Swiatek met de eerste Matchball. Terwijl de Grand-Slam-Turnier in New York de wereldranglijst begint te sterven, zal hij nog maar één keer verloren gaan en nu geen enkele Spiele meer heeft gewonnen. winnen. Ik denk dat ik me erop heb moeten concentreren en niet durfde te denken“, zei Swiatek in een interview in het Louis Armstrong Stadium na de wedstrijd van 49 minuten. “Ich habe nichtviele Freunde, aber sie ist meine beste Freundin.” De 22-Jährige meet zowel de US Open als de Grand-Slam-Triumph en. Ik heb de volgende wedstrijd gespeeld door Lettin Jelena Ostapenko (nr. 20) 6:3. Muchova vertelde dat de Chinezen in Xinyu een ticket voor de Viertelfinale hadden. Eerste Achtelfinalist bij de man is Tommy Paul (nr. 14), de Amerikaans-Amerikaner schhaltete de Spanier Alejandro Davidovich Fokina (21) in vier Sätzen aus.Zwei von Pauls Landsleuten zogen nach en nährten damit die Hoffnungen der Fans auf den ersten Grand- Slam-Triumph eines Amerikaans-Amerikanen zitten 20 jaar. Een zwarte setzte sich door Dominic Thiem kwam op Ben Shelton terecht bij Russen Aslan Karazew door Sebastian-Ofner-Bezwinger Frances Tiafoe (10) met de Franzosen Adrian Mannarino in de Schranken.

