Werfen Sie einen Blick auf die Spielreihenfolge für den sechsten Tag der US Open auf allen Plätzen in Flushing Meadows in New York.

(Alle Zeiten sind 16:00 Uhr BST, sofern nicht anders angegeben. Startwerte in Klammern. Britische Spieler in Fettdruck)

Arthur Ashe Stadion

17 Uhr: (1) Carlos Alcaraz (Spa) vs (26) Dan Evans (Gbr)(26) Elina Svitolina (Ukr) gegen (3) Jessica Pegula (USA), (5) Ons Jabeur (Tun) gegen (31) Marie Bouzkova (Tschechien), (3) Daniil Medvedev (Rus) gegen Sebastian Baez (Arg )

Louis-Armstrong-Stadion

Clara Burel (Fra) gegen (2) Aryna Sabalenka (Blr), (14) Laura Samsonova (Cze) gegen (17) Madison Keys (USA), Stan Wawrinka (Swi) gegen (6) Jannik Sinner (Ita), (12 ) Alexander Zverev (Deutschland) gegen (19) Grigor Dimitrov (Bul), (22) Ekaterina Alexandrova (Rus) gegen (9) Marketa Vondrousova (Tschechien)

Tribüne

Michael Mmoh (USA) vs Jack Draper (Gbr)Arthur Rinderknech (Fra) gegen (8) Andrey Rublev (Rus), Katie Boulter (Gbr) gegen Peyton Stearns (USA)

Gericht 5

(23) Qinwen Zheng (Chn) gegen Lucia Bronzetti (Ita)

Gericht 17

11:00: (13) Daria Kasatkina (Rus) gegen Greet Minnen (Bel), Matteo Arnaldi (Ita) gegen (16) Cameron Norrie (Gbr)(23) Nicolas Jarry (Chi) vs. (13) Alex De Minaur (Aus)