US-Ölproduzenten genießen die profitabelsten sechs Monate aller Zeiten – FT — RT Business News

Dem Bericht zufolge haben sie seit Februar einen Geldsegen von Hunderten von Milliarden Dollar geerntet

Der Gesamtnettogewinn börsennotierter Öl- und Gasunternehmen, die in den Vereinigten Staaten tätig sind, überstieg im zweiten und dritten Quartal des Jahres 200 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Analyse von Gewinnberichten und Schätzungen hervorgeht, die von S&P Global Commodity Insights für die Financial Times durchgeführt wurden.

Das Medienunternehmen berichtete am Wochenende unter Berufung auf die Analyse, dass US-Ölproduzenten von einer Zeit geopolitischer Turbulenzen aufgrund des Konflikts in der Ukraine profitiert haben, der den globalen Energiemarkt erschüttert und die Preise in die Höhe getrieben hat. Die Zahl von 200 Milliarden US-Dollar, die Supermajors, mittelständische integrierte Konzerne und kleinere unabhängige Schieferölbetreiber umfasst, markiert die des Sektors „das profitabelste sechs Monate seit Beginn der Aufzeichnungen und bringt es auf Kurs für ein beispielloses Jahr“, es schrieb.



„Der operative Cashflow wird bis zum Jahresende wahrscheinlich rekordverdächtig sein – oder zumindest sehr nahe daran sein“, Der Exekutivdirektor für Upstream-Aktienresearch bei S&P, Hassan Eltorie, sagte der FT.

Der Bericht stellte auch fest, dass US-Präsident Joe Biden letzte Woche die übergroßen Einnahmen als a bezeichnete „Glücksbringer des Krieges“ und beschuldigte Unternehmen „Wucher“ aus dem Konflikt. Biden drohte, den Kongress aufzufordern, die Produzenten mit höheren Steuern zu belasten, es sei denn, sie investierten das Geld in das Pumpen von mehr Öl, um die Preise an der Pumpe zu senken.









Als Reaktion auf die Aussicht auf eine unerwartete Steuer sagte Darren Woods, Vorstandsvorsitzender von ExxonMobil, das das profitabelste Quartal aller Zeiten hatte, Berichten zufolge, dass die hohe Dividende seines Unternehmens in Betracht gezogen werden sollte „Einige unserer Gewinne direkt an das amerikanische Volk zurückgeben.“

Die Rekordgewinne wurden durch den rasanten freien Cashflow untermauert, eine Schlüsselkennzahl der Branche, die als Cashflow aus dem operativen Geschäft abzüglich Investitionen definiert ist, erklärte der Bericht. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass das Benchmark-Brent-Rohöl im zweiten und dritten Quartal durchschnittlich mehr als 105 USD pro Barrel gehandelt hat – weit über dem Durchschnitt von rund 70 USD pro Barrel in den letzten fünf Jahren. Brent erreichte Anfang März einen Höchststand von fast 140 $ pro Barrel.

In der Zwischenzeit hat die Wall Street Berichten zufolge verlangt, dass Unternehmen den Aktionärsrenditen Vorrang vor teuren Bohrkampagnen einräumen, um ein immer größeres Produktionswachstum zu erzielen.

Nach Schätzungen der Investmentbank Raymond James, zitiert von der FT, werden die Investitionsausgaben der 50 größten Produzenten der Welt in diesem Jahr rund 300 Milliarden Dollar betragen, etwa die Hälfte des Wertes von 2013, als die Preise zuletzt auf vergleichbarem Niveau lagen.



„In den letzten fünf Jahren hat sich die Branche von ‚Drill, Baby, Drill‘ hin zu einer Konzentration auf das konzentriert, was Aktionäre tatsächlich wollen, nämlich Kapitalrückzahlung“, sagte Pavel Molchanov, Analyst bei Raymond James. „Dividenden und Aktienrückkäufe waren noch nie so großzügig wie jetzt“, er bemerkte.

