Im spätesten US-Nachrichten In der Rangliste zur Bestimmung des besten Landes der Welt landete Deutschland auf dem siebten Platz – ein deutlicher Rückstand gegenüber seinem früheren Silbermedaillengewinn von 2022.

Ranking der besten Länder 2023 von US-Nachrichten

Für acht Jahre, US-Nachrichten veröffentlicht jeden Herbst sein Ranking der besten Länder. Das Ranking basiert auf einer firmeneigenen Umfrage unter über 17.000 Menschen in 36 internationalen Ländern. Die Leistung von 87 verschiedenen Ländern wird in Kategorien wie Unternehmertum, Lebensqualität, Macht und Erbe bewertet.

In diesem Jahr war Unternehmertum eine der am stärksten gewichteten Kategorien US-Nachrichten Chefredakteur Morgan Felchner sagt: „Die Wirtschaft eines Landes sowie sein Erfolgspotenzial in Schlüsselbereichen wie Handel, Reisen und Investitionen hängen zum Teil davon ab, wie es weltweit wahrgenommen wird.“

Deutschland wird für seine gut ausgebaute digitale Infrastruktur gelobt

Deutschland schaffte es im diesjährigen Ranking immer noch unter die Top 10, rutschte aber um fünf Plätze vom zweiten auf den siebten Platz ab. Besonders gut schnitt die Bundesrepublik in den Kategorien Unternehmertum und Lebensqualität ab.

In einer für jeden, der in Deutschland lebt, merkwürdigen Schlussfolgerung: US-Nachrichten verlieh dem Land die Note 87,3/100 für „gut ausgebaute digitale Infrastruktur“. Angesichts der Tatsache, dass deutsche Verwaltungsmitarbeiter bis zu acht Stunden am Tag damit verbringen, Online-Anträge für die physische Einreichung auszudrucken, und nur 12,3 Prozent der Haushalte in Deutschland Zugang zu Glasfaser-Internetanschlüssen haben, erscheint diese Behauptung eher als falsch verrückte Idee. Ein bisschen mehr aufs Geld US-Nachrichten Deutschland vergab 100 von 100 Punkten für seine hochqualifizierten Arbeitskräfte und 98,5 für die große Zahl gebildeter Menschen.

Er beschrieb Deutschlands „Migrationspolitik der offenen Tür“ und lobte seine digitale Infrastruktur und seinen Unternehmergeist. US-Nachrichten schien etwas mehr Vertrauen in die Lage der Nation zu haben als sein eigener Kanzler. Es stellt sich heraus, dass alles US-Nachrichten findet, dass es Deutschland wirklich gut geht, meint Olaf Scholz, dass dringend Verbesserungen nötig sind. Pünktlich zur Veröffentlichung des Rankings am 6. September gab Scholz seine bekannt Deutschlandpakt (Deutschlandpakt) und unterstreicht damit den Plan der Koalitionsregierung, mehr ausländische Arbeitskräfte anzuwerben, die Verwaltung zu modernisieren und die wirtschaftliche Belastung der Unternehmen zu verringern.

Nicht im Plan von Scholz enthalten? Deutschland sexy machen. Der US-Publikation zufolge befindet sich Deutschland in Sachen Sexiness in einer Krisensituation und belegt im Ranking 2023 nur magere 1,2 von 100. Viel Glück nächstes Jahr.

Top 10 der besten Länder der Welt, laut US-Nachrichten

Etwas südlich der Grenze wurde die Schweiz zum zweiten Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt zum besten Land der Welt gekürt. Kanada wurde zum zweitbesten Land der Welt gekürt, während Schweden um zwei Plätze aufstieg und die ersten drei Plätze komplettierte. Auch Australien stieg in der Rangliste auf den vierten Platz und die Vereinigten Staaten wurden zum fünftbesten Land der Welt gekürt. Auch Neuseeland und die Niederlande kehrten in die Top 10 zurück, nachdem sie im Vorjahr aus dem Ranking ausgeschieden waren.

Betrachtet man die Unterkategorien, sieht es etwas anders aus: Beim Thema Lebensqualität belegt Schweden den Spitzenplatz. In der Kategorie „Abenteuer“ belegte Brasilien den ersten Platz. In der Kategorie „Mover“ gewannen die Vereinigten Arabischen Emirate, während die Vereinigten Staaten zum „mächtigsten“ Land der Welt gekürt wurden. Neuseeland erhielt die Krone für „Rassengleichheit“ und Schweden wurde zum Spitzenland für „grünes Leben“ ernannt.

Die 10 besten Länder der Welt laut 2023 US-Nachrichten Rangfolge lauten wie folgt:

Schweiz Kanada Schweden Australien Vereinigte Staaten Japan Deutschland Neuseeland Großbritannien Niederlande

Das vollständige Ranking finden Sie unter US-Nachrichten Website.