Unter indischem Vorsitz kommen die Finanzminister der G20 zusammen. Van de VS, Janet Yellen, mit weiteren Hilfsmilliarden für die Ukraine and klaren Ansagen gegenüber Russland vorangeht, gibt sich der Gastgeber zurückhaltend.

De VS wollen der Oekraïne in de kommenden Monaten rund zehn Milliarden US-Dollar en zusätzlicher Wirtschaftshilfe bereitstellen. US-finanzministerin Janet Yellen heeft in Druck uit Rusland gesproken: Zusammen mit den Partnern würden die USA auch künftig weitere Sanktionen verhängen, sagte sie beiner Presseconferenz am Rande oneines Treffens der Finanzminister and Zentralbankchefs der G20-Länder im indischen Bengaluru. “Wir bemühen uns, unsere Sanktionen zu verschärfen and sicherzustellen, dass wir gegen Verstöße gegen the Sanktionen vorgehen”, zei hij.

Das Vorgehen der VS en der internationale Partner Zeige Bereits Wirkung, zei Yellen. Die Wirtschaft Russlands sei zunehmend isoliert. En ook in de Rüstungsindustrie die problemen ondervindt. Russland heeft een Zwitserse, militaire Ausrüstung zu ersetzen, die es seit februari vergangenen Jahres verloren habe. Schätzungen wiesen zudem darauf hin, dass im vergangenen Jahr knapp eine Million Russen das Land verlassen habenten, sagte sie.

De Verenigde Staten zijn de grootste bondgenoot van Oekraïne. Yellens Angaben heeft ervoor gezorgd dat de Vereinigte Staat van de Russische landmacht meer dan 46 miljard US-dollar heeft verdiend aan Sicherheits-, Wirtschafts- en humanitärer Hilfe zur Verfügung gestellt. De Finse minister van de G20-Staten, de Duitse ressortchef Christian Lindner, heeft in diesen Tagen in Bengaluru een actuelle Lage der Weltwirtschaft en financiële strategieën voor diskutieren bereikt. Indien hij Jahr den Vorsitz sterft in de G20-Gruppe der führenden Industrie- en Schwellenländer.

Klare Worte tegen Rusland van G7 erwartet

Der G20-Gastgeber zal in hun Konflikt-allerdingen neutraal zijn – anders als die Westlichen Demokratien, die umfangreiche Sanktionen tegen Rusland verhängt haben. Indien een G20-debat een regierungsvertretern zal zijn, zal dit ongehinderd worden belemmerd. G20-Insider heeft Reuters geïnformeerd, het is bekend geworden dat Wort “Krieg” in het geplante Abschlussdokument nicht zu verwend is. Zeg tegen elkaar, ze zullen een sterke Verurteilung der Invasion hebben. Das Treffen soll am Samstag enden.

Im Laufe des heutigen Tages beraten auch die Finanzminister der sieben führenden Industrienationen (G7) in Bengaluru. Hier is duidelijk dat Worte tegen Rusland geben. Im G7-Kreis soll Insidern zufolge die genaue Finanzierungslücke ermittelt werden. Die Oekraïne benötige für dieses Jahr vermutlich deutlich mehr als 40 Milliarden Dollar, weniger as 30 Milliarden seien bisher gesichert. Außerdem werde es um Garantien en andere Absicherungen für weitere Kredite gehen. Alles over de frisse Finanzbedarf, een van de meest krachtige infrastructuren in de Oekraïne die veel invloed heeft, bezifferte een insider van acht miljard dollar.