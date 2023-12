US-Militär: US-Zerstörer im Roten Meer von Drohnen angegriffen

US-Berichten zufolge wurde im Roten Meer ein US-Kriegsschiff von Drohnen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz angegriffen. Der Zerstörer USS Carney reagierte auf Notrufe von drei Handelsschiffen im südlichen Roten Meer, teilte das US-Militärkommando für den Nahen Osten (Centcom) am Sonntag mit. Drei Drohnen, die auf das Kriegsschiff zuflogen, wurden abgeschossen.

„Heute gab es vier Angriffe auf drei verschiedene Handelsschiffe, die in internationalen Gewässern im Süden verkehrten Rotes Meer „Die Carney bemerkte eine Rakete, die aus einem von den Huthi kontrollierten Gebiet im Jemen abgefeuert wurde und in der Nähe des unter der Flagge der Bahamas fahrenden Frachters Unity Explorer landete. Das Schiff meldete später geringfügige Schäden durch eine andere Rakete.

Das unter der Flagge Panamas fahrende Frachtschiff „Nummer 9“ meldete Schäden durch eine Rakete JemenDie ebenfalls unter panamaischer Flagge fahrende „Sophie II“ sei ebenfalls getroffen worden, habe aber keinen nennenswerten Schaden erlitten.

Centcom sagte, die Angriffe stellten „eine direkte Bedrohung für den internationalen Handel und die maritime Sicherheit“ dar. „Wir haben auch allen Grund zu der Annahme, dass diese Angriffe zwar von den Houthis im Jemen verübt werden, aber in vollem Umfang von ihnen Iran Die USA würden „alle geeigneten Maßnahmen in voller Abstimmung mit ihren internationalen Verbündeten und Partnern prüfen“, kündigte das Militärkommando an.

Die Houthi-Miliz hatte sich zuvor zu Angriffen auf die „Unity Explorer“ und die „Number 9“ bekannt. Sie hatte einen Einsatz gegen „zwei Israelis“. Schiffe„ in der Bab al-Mandeb-Straße, teilte die schiitische Miliz in Online-Netzwerken mit. Die Schiffe seien mit einer Rakete und einer Drohne angegriffen worden, nachdem sie „Warnungen“ der Houthis zurückgewiesen hatten.

Die Bab al-Mandeb-Straße verbindet das Rote Meer mit dem Indischen Ozean und ist für den globalen Seehandel, insbesondere für den Erdöltransport, von großer Bedeutung. Die Houthis sagten, sie würden weiterhin israelische Schiffe angreifen, solange „die israelische Aggression gegen unsere Brüder im Gazastreifen nicht aufhört“.

Das Unternehmen Ambrey, das für die Sicherheit im Seeverkehr zuständig ist, hatte zuvor einen Raketenbeschuss auf ein Schiff unter der Flagge der USA gemeldet Bahamas Ein segelnder britischer Frachter berichtete. Die Rakete habe das Schiff getroffen und die Besatzung sei in Sicherheit geflohen, hieß es in einer Erklärung. Laut Ambrey gehört das Schiff einem Unternehmen des britischen Staatsbürgers Dan David Ungar.

Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO hatte „Drohnenaktivitäten, einschließlich einer möglichen Explosion“ in der Nähe der Bab-al-Mandeb-Straße gemeldet und Schiffen zu erhöhter Vorsicht geraten.

Die vom Iran unterstützten Houthis sehen sich als Teil der selbsternannten „Achse des Widerstands“, die sich gegen Israel richtet. Dazu gehören auch andere vom Iran unterstützte Gruppen wie die radikalislamische Hamas und die schiitisch-islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas als Reaktion auf ihren brutalen Angriff auf israelisches Territorium hat die Huthi-Miliz mehrfach Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert.

Houthi-Kämpfer kaperten am 19. November auch den Autofrachter „Galaxy Leader“ und nahmen seine Besatzung gefangen. Nach Angaben des maritimen Sicherheitsunternehmens Ambrey ist Ray Car Carriers Eigentümer des Autotransporters, dessen Muttergesellschaft dem israelischen Geschäftsmann Abraham „Rami“ Ungar gehört.

AFP