US Midterm Elections – Keine Entwarnung für die Europäer

Markus Pindur studierte Geschichte, Politikwissenschaft, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans. Er erhielt Stipendien der Fulbright Foundation, der Freien Universität Berlin und des German Marshall Fund. Von 1997 bis 1998 arbeitete er als politischer Sekretär im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent des Deutschlandradios in Washington, DC. Seit Anfang 2019 ist er sicherheitspolitischer Korrespondent des Deutschlandfunks.