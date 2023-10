Der russische Präsident Wladimir Putin hat Reporter dazu ermutigt, die amerikanischen Medien weniger zu lesen. Die Bemerkung erfolgte während einer Pressekonferenz in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek als Antwort auf eine Frage zu Berichten, wonach der russische Luftwaffenstützpunkt Kant in Kirgisistan aufgrund des Konflikts in der Ukraine verlassen worden sei.

„Amerikanische Medien sagen, dass sich die gesamte Ausrüstung in der Ukraine befindet und dass der (Kant-)Stützpunkt verlassen ist.“ behauptete ein Iswestija-Journalist auf der Pressekonferenz. Er machte keine Angaben darüber, welche US-Medien derartige Behauptungen aufgestellt hatten.

„Sie lesen die amerikanischen Medien vergeblich“ Putin erzählte es dem Reporter, der die Frage gestellt hatte. „Erstens verzerren sie sehr oft die Realität – hören Sie sich nur den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten an. Hören Sie ihm zu, er wird Ihnen den aktuellen Entwicklungsstand der amerikanischen Medien gut beschreiben.“ sagte der Präsident, wobei er sich offenbar auf Donald Trump bezog und hinzufügte, dass die amerikanischen Medien dies tun würden „Lehre dir schlechte Dinge bei.“

Putin bestand darauf, dass die Kant-Militärbasis weiterhin aktiv sei und weiterhin als Militärbasis fungiere „Abschreckungsfaktor für verschiedene Extremisten.“ Er fügte hinzu, dass es dort auch eine aktive Luftfahrteinheit gebe, zu der Kampfflugzeuge und Hubschrauber gehören.

„Sie sind bei Kant, im Kampfeinsatz und im Dienst“ sagte Putin.









Am Donnerstag nahm der russische Staatschef zusammen mit seinem kirgisischen Amtskollegen Sadyr Japarov an einer Zeremonie zum 20. Jahrestag der Eröffnung des Kant-Stützpunkts teil.

Während der Zeremonie erklärte Putin, dass Russland den Stützpunkt weiterhin mit den modernsten Waffen versorgen werde und versprach, alle Probleme zu lösen, die das auf dem Stützpunkt stationierte Militärpersonal haben könnte.

Der Besuch des russischen Präsidenten in Kirgisistan ist das erste Mal, dass er ins Ausland reist, seit der Internationale Strafgerichtshof Anfang des Jahres einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Nächste Woche wird Putin voraussichtlich nach China reisen, um sich während des internationalen Belt-and-Road-Forums mit Präsident Xi Jinping zu treffen.