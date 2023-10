US-Medien: Schauspieler Matthew Perry overleden

De Amerikaanse schauspieler Matthew Perry heeft de media op een andere manier dan 54 jaar gestorben. Perry, die in de jaren negentig beroemd werd tijdens de Rolling Days van Chandler Bing in de Kult-Fernsehserie „Friends“, zag zijn leven in zijn eigen Badewanne-seines Hauses in Los Angeles gefinancierd worden, terwijl de „Los Angeles Times“ de hele wereld rond ging Strafrechtelijke vervolgingsbevelen.

Laut „LA Times“ en de Promi-website TMZ, de über über über Perry’s Todberichteten, geen berichten voor een Brechen. „Friends“ zijn geboren van 1994 tot 2004 en ontvingen hun prijzen. Matthew Perry speelde daar in een van de hoofdpersonen, de sarcastische Witzemacher Chandler Bing. Andere sterren van de sitcom waren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer. De serie is uniek in zijn soort met een groter geloof, zelfvertrouwen, iemand die jonger is en iemand die nog steeds leeft in de oorspronkelijke context.

