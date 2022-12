US-Konzerne an der Spitze: Weltweite Waffenverkäufe steigen weiter

Trotz unterbrochener Lieferketten machen Rüstungsunternehmen weiterhin glänzende Geschäfte. An der Spitze stehen nach wie vor US-Unternehmen. Aber die Konkurrenz in China schläft nie.

Die 100 größten Verteidigungsunternehmen der Welt haben im Jahr vor dem Ukrainekrieg schwere Waffen und militärische Dienstleistungen im Wert von fast 600 Milliarden Dollar verkauft. Trotz pandemiebedingter Unterbrechungen der Lieferketten mit Verzögerungen und Engpässen stiegen die weltweiten Waffenverkäufe im Jahr 2021 währungsbereinigt um 1,9 Prozent auf 592 Milliarden US-Dollar, so ein veröffentlichter Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI.

Der erneute Anstieg war höher als im Vorjahr, lag aber unter dem durchschnittlichen Anstieg der vier Jahre vor Corona. „Wir hätten für 2021 ein noch größeres Wachstum der Waffenverkäufe erwartet, wenn es nicht die anhaltenden Probleme in der Lieferkette gegeben hätte“, schloss SIPRI-Expertin Lucie Béraud-Sudreau. Sowohl größere als auch kleinere Unternehmen berichteten über Störungen im Laufe des Jahres, und einige, wie der Flugzeughersteller Airbus, berichteten auch über Arbeitskräftemangel.

Dem Bericht zufolge steigen die weltweiten Waffenverkäufe seit mindestens 2015 stetig an – dem Jahr, in dem SIPRI zum ersten Mal chinesische Unternehmen in seine jährliche Liste aufnehmen konnte. Zwischen 2015 und 2021 stiegen die Verkaufszahlen der 100 größten Rüstungsunternehmen währungsbereinigt um insgesamt 19 Prozent. Der Wert für 2021 ist der höchste, den die Friedensforscher seit dem Aufbau der Datenbank vor rund 20 Jahren verzeichnet haben.

US-Konzerne sind für mehr als die Hälfte der Exporte verantwortlich

SIPRI umfasst alle Verkäufe von schweren Waffen und Militärdienstleistungen an Militärkunden im In- und Ausland. Nach einem Wachstum von 1,1 Prozent im ersten Corona-Jahr 2020 legten die Verkaufszahlen wieder etwas stärker zu. Entgegen dem Trend verzeichneten US-Unternehmen einen leichten Rückgang um 0,9 Prozent auf 299 Milliarden US-Dollar, was SIPRI auf die hohe Inflation in den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr zurückführte.

Die 40 börsennotierten US-Unternehmen – darunter die Top 5 – machen nun zusammen 51 Prozent aller Umsätze unter den Top 100 Konzernen aus. An zweiter Stelle folgt China mit einem stark gestiegenen Anteil von 18 Prozent, gefolgt mit einigem Abstand von Großbritannien (6,8 Prozent) und Frankreich (4,9 Prozent). Deutschland hat einen Anteil von 1,6 Prozent.

Mit einem minimalen Plus von 0,4 Prozent hatte Russland vor dem Einmarsch in die Ukraine einen Anteil von 3,0 Prozent. Während Berichte darauf hinwiesen, dass russische Rüstungsunternehmen die Waffenproduktion als Reaktion auf den Ukrainekrieg hochfahren, hatten sie Probleme, Halbleiter zu bekommen, schrieb SIPRI. Sie sind auch von kriegsbedingten Sanktionen betroffen.

Wie genau sich der Ukraine-Krieg auf die weltweiten Zahlen auswirken wird, wird sich voraussichtlich erst im nächsten Jahr zeigen. Aber die Friedensforscher schrieben bereits: „Der russische Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat die Herausforderungen in der Lieferkette für Rüstungsunternehmen erhöht, nicht zuletzt, weil Russland ein wichtiger Rohstofflieferant für die Waffenproduktion ist.“ Dazu gehören dem Bericht zufolge Aluminium, Kupfer, Stahl und Titan. Letztendlich könnte dies auch die Bemühungen in den USA und Europa erschweren, das Militär zu stärken und die Lagerbestände aufzufüllen, nachdem Munition und andere Ausrüstung im Wert von Milliarden in die Ukraine geschickt wurden.

SIPRI sieht zwei Trends in Europa

„Wenn die Unterbrechungen der Lieferkette anhalten, könnte es mehrere Jahre dauern, bis einige der größten Waffenproduzenten die durch den Ukrainekrieg entstandene neue Nachfrage befriedigen können“, sagte SIPRI-Forscher Diego Lopes da Silva.

In Europa sieht SIPRI zwei Trends: Während die Umsätze in der Militärluftfahrt zurückgingen, stiegen sie im Schiffbau. Die europäischen Rüstungsumsätze stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent auf 123 Milliarden Dollar, die der vier börsennotierten deutschen Unternehmen Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt und Diehl um 5,6 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar.

Airbus, nach einem Rückgang der Waffenverkäufe um 15 Prozent auf Platz 15, wird von SIPRI als transeuropäischer Konzern eingestuft. Greenpeace geht davon aus, dass die Rüstungsverkäufe nach dem Ukraine-Krieg förmlich explodieren werden. Greenpeace-Sicherheitsexperte Alexander Lurz warnte, dieses Geld würde den Ländern dann für Soziales, Klimaschutz und Bildung fehlen. Gerade Deutschland braucht Initiativen zur internationalen Rüstungsbegrenzung.

„Die Rüstungskonzerne verdienen viel daran, dass Staaten zunehmend auf militärische Stärke setzen“, erklärte Lurz. „Das Risiko weiterer Konflikte und Kriege steigt, weil die Aufrüstung des einen den anderen bedroht.“