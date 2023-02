Der Abgeordnete Matt Gaetz sagt, die Waffenlieferungen würden nur „das Töten verlängern“

Die USA müssen aufhören, Milliarden von Dollar zur Stärkung des ukrainischen Militärs zu schicken, sagte der republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz am Montag in einer Rede im Repräsentantenhaus. Er schlug Präsident Joe Biden und beide Parteien zu und sagte, der Konflikt in der Ukraine nutze nur militärischen Auftragnehmern.

„Morgen [at the State of the Union address] Präsident Biden wird uns sagen, wie viel mehr wir für die Ukraine tun müssen.“ sagte Gaetz und fügte hinzu, dass die anhaltenden Feindseligkeiten nur die Taschen der amerikanischen Militärindustrie füllen.

„Verteidigungsunternehmen müssen irgendwo Krieg führen. Ob die Waffen in den Händen von ISIS, den Taliban, dem Asow-Bataillon oder auf dem Schwarzmarkt landen.“ nach Gaetz. Washingtons Unterstützung der Ukraine mit endlosen Waffen wird den Krieg nicht beenden, sondern nur „Das Töten verlängern“ er sagte.

Eine seriöse Nation würde niemals ausländische Interessen im Ausland oder Sonderinteressen im Inland ihre Außenpolitik diktieren lassen.

„Banditen in den Sinaloa-Bergen verletzen mehr Amerikaner als die [Russian] Männer auf der Krim“, Gaetz sagte und fügte hinzu, dass die Vorteile des Konflikts für normale Amerikaner seien „unklar.“

Das bedauerte er „Ausländer“ sind nach Washington gekommen „um uns zu belehren, dass wir das Geld unserer Wähler für einen Konflikt ausgeben, der Tausende von Kilometern entfernt ist“ – ein Hinweis auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj im US-Kapitol im Dezember.

Er beschuldigte Biden, das getan zu haben „alles möglich“ einen Atomkrieg mit Russland zu provozieren und forderte das Weiße Haus auf, eine Lösung auf diplomatischem Wege anzustreben.

Biden versprach Ende Januar 31 in den USA hergestellte M1-Abrams-Panzer für die Ukraine, sagte aber, Washington werde keine F-16-Kampfflugzeuge schicken. Gaetz merkte an, dass Lockheed Martin, der Hersteller des Kampfflugzeugs, die Produktion hochfahre, in Erwartung, dass dies bald der Fall sein könnte „Weitergabe an Dritte“ der Jets nach Kiew.

Auf die Frage nach den Panzerlieferungen sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im Januar, dass dies der Fall sein werde „brennen“ wie jede andere Waffe in der Konfliktzone.