Marjorie Taylor Greenes Fragen zum angeblichen Drogenkonsum im Weißen Haus folgten auf die Entdeckung einer Tüte Kokain in der Nähe des Westflügels

Die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene stellte am Mittwoch in einem Tweet die Frage, ob Präsident Joe Bidens Sohn Hunter und der Rest der Bewohner des Weißen Hauses einen Drogentest bestehen könnten, mehrere Tage nachdem eine kleine Menge Kokain eine Evakuierung des Geländes ausgelöst hatte.

„Ich würde auch gerne wissen, ob die Mitarbeiter und die Verwaltung des Weißen Hauses sowie Hunter Biden alle einen Drogentest bestehen können„, twitterte Greene.

Der konservative Hitzkopf stellte auch die Nüchternheit des Präsidenten in Frage und verlangte zu wissen: „Welche Liste von Medikamenten nimmt Joe ein?”

Beide Kommentare wurden als Reaktion auf ein Video der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, veröffentlicht, in dem sie alle Anfragen an den Secret Service weiterleitete und betonte, dass die Bidens zum Zeitpunkt der Entdeckung nicht in Washington, D.C. anwesend waren, da sie das Land verlassen hatten Freitag und kehrte am Dienstag zur Feier des Unabhängigkeitstages zurück.

Das Weiße Haus wurde kurzzeitig evakuiert und das Gelände geräumt.als Vorsichtsmaßnahme“ am Sonntag, nachdem ein uniformierter Beamter der Secret Service-Abteilung die Tüte in einem Abstellfach entdeckt hatte, das von Besuchern zum Verstauen elektronischer Geräte am Eingang zum Westflügel des Komplexes genutzt wurde. Die Substanz wurde von der DC-Feuerwehr getestet und als ungefährlich befunden. Anschließend wurde durch einen zweiten Test bestätigt, dass es sich um Kokain handelte.









Der Secret Service arbeitet mit dem FBI zusammen, um zu untersuchen, wie das Kokain im West Wing gelandet ist, sagte ein an der Untersuchung beteiligter Beamter gegenüber NBC. Die Tüte wird auf DNA und Fingerabdrücke untersucht und einer vollständigen chemischen Analyse unterzogen. Die Beamten werden Überwachungskameras und Eingangsprotokolle konsultieren, um zu versuchen, den Täter ausfindig zu machen.

Aufgrund des starken Fußgängerverkehrs in der Gegend besteht jedoch wenig Hoffnung, den Eigentümer zu finden, sagte ein anderer an der Untersuchung beteiligter Regierungsbeamter am Mittwoch gegenüber Politico. „Selbst wenn es Überwachungskameras gäbe, wäre es möglicherweise nicht erfasst worden, es sei denn, Sie haben herumgeschwenkt“, sagte die Person und erklärte, dass der Ort „ein bisschen wie eine Durchgangsstraße. Dort laufen ständig Leute vorbei.“

Hunter Bidens Abhängigkeit von Crack – einer rauchbaren Form von Kokain – ist öffentlich bekannt, und der Abgeordnete Greene war nicht der einzige Kritiker des Präsidenten, der nicht widerstehen konnte, die Entdeckung mit ihm in Verbindung zu bringen, selbst wenn es keine konkreten Beweise gab .

„Glaubt irgendjemand wirklich, dass das im Westflügel des Weißen Hauses, ganz in der Nähe des Oval Office, gefundene KOKAIN für jemand anderen als Hunter und Joe Biden bestimmt ist?“, fragte der ehemalige Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Der frühere Pressesprecher von Trump, Kayleigh McEnany, wies die Möglichkeit zurück, dass die Drogen von Hunter stammten, da er am Freitag mit dem Rest der Familie abgereist war und es „undenkbar„Dass Kokain drei Tage lang unentdeckt in einem Fach im Weißen Haus liegen könnte.“ Geheimdienstagenten durchsuchen das Gelände täglich.