US-Komponist Burt Bacharach gestorben | Aktuelles Amerika | DW

Der Komponist, vor allem bekannt für seine romantischen Balladen zwischen Jazz und Pop, ist in seinem Haus in Los Angeles gestorben – laut seinem Agenten „friedlich“ im Kreise seiner Familie. Bacharach starb am Mittwoch eines natürlichen Todes. Seine Songs werden von Stars wie Dionne Warwick, Aretha Franklin und Tom Jones gesungen und stürmen seit Jahrzehnten immer wieder die Charts. Während seiner Karriere platzierte er mehr als 70 Titel in den Top 40 der US-Singlecharts und gewann sechs Grammys.

Bacharach, der auch Arrangeur, Dirigent, Produzent war und manchmal sogar selbst sang, wurde 1928 in Kansas City, Missouri, geboren. Der leidenschaftliche Jazzpianist studierte Komposition an mehreren US-amerikanischen Universitäten und arbeitete nach seinem Militärdienst als musikalischer Leiter der Tourneen von Marlene Dietrich.

Kreatives Duo mit Hal David

1957 lernte er den Songwriter Hal David kennen, mit dem er eine der erfolgreichsten künstlerischen Partnerschaften der US-Musikgeschichte einging. Vier Jahre später entdeckten die beiden die Sängerin Dionne Warwick, für die sie eine Reihe von Hits schrieben. Zwischen 1962 und 1968 schafften es die Songs von Bacharach und David 15 Mal in die Top 40 der US-Charts.

Einer der bekanntesten Songs des Duos ist „Raindrops Keep Fallin‘ On My Head“ für den Kultfilm „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ von 1969 mit Paul Newman und Robert Redford. Der Song gewann einen Oscar, gefolgt von einem weiteren Oscar für die beste Filmmusik. Bacharach gewann 1981 einen dritten Oscar für das Lied zum Film Arthur.

1973 zerstritten er und David sich aus finanziellen Gründen. Zehn Jahre lang kommunizierten sie nur über Anwälte, sie arbeiteten nie wieder zusammen. David starb 2012.

