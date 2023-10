Wer sich immer noch fragt, welche Anziehungskraft Popstar Taylor Swift (33) in den USA hat, wird dies anhand der offiziellen Kinozahlen eindrucksvoll belegen. Laut „Variety“ kamen selbst Altmeister Martin Scorsese (80) und sein Ensemble aus absoluten Hollywood-Größen nicht an der Sängerin vorbei: Obwohl Scorseses neues Epos „Killers of the Flower Moon“ am Eröffnungswochenende im Norden stolze 23 Millionen Dollar einspielte In Amerika belegte Swifts Konzertfilm „The Eras Tour“ mit großem Abstand den ersten Platz.

Er spielte weitere 31 Millionen US-Dollar ein und war damit der erste Konzertfilm in der Kinogeschichte, der sich an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden den ersten Platz in den US-Charts sicherte. Ein weiterer Meilenstein für Swift: „The Eras Tour“ hat auf dem heimischen Markt inzwischen unglaubliche 130 Millionen US-Dollar eingespielt – bisher hat dort noch kein Konzertfilm die 100-Millionen-Marke überschritten. Laut „Box Office Mojo“ belaufen sich die weltweiten Einnahmen inzwischen auf rund 160 Millionen US-Dollar.

Scorsese kann immer noch glücklich sein

Aber Scorsese sollte nicht zu traurig sein. Denn „Killers of the Flower Moon“ hatte den besten Start seit seinem Thriller „Shutter Island“ aus dem Jahr 2010, der im gleichen Zeitraum satte 41 Millionen Dollar in die Kinos brachte. Tatsächlich ist es nach „Departed“ (27 Millionen US-Dollar) der drittbeste Start seiner Karriere. Nicht zu vergessen ist auch, dass es sich bei „Killers of the Flower Moon“ um eine Apple-Produktion handelt – gut möglich also, dass einige Scorsese-Fans auf die zeitnahe Veröffentlichung auf Apple TV+ warten, um den knapp dreieinhalb Stunden langen Film anschauen zu können in ihrem Wohnzimmer zu Hause zu integrieren.

Zumal Scorseses neues Werk in anderen Märkten und über die „The Eras Tour“ hinaus den Sprung auf Platz eins schaffte, auch in Deutschland, wie „Blickpunkt:Film“ berichtet. Das Drama mit Leonardo DiCaprio (48) und Robert De Niro (80) in den Hauptrollen ist die erste Produktion eines Streamingdienstes, der dieses Kunststück vollbringen konnte.