Schonen van Sturms auf das US-Kapitol gaben Trump-Anhänger links Gruppen die Schuld am Chaos. Später verbreitete das Lager des Präsidenten weitere Verschwörungstheorieën en gespeelde die Szenen herunter. Nun nach Fox Moderator Tucker Carlson.

Die Weitergabe van Überwachungsaufnahmen der Kapitol-Attacke en Aussagen zijn talkmasters van Senders Fox News zijn gesorgt in de VS voor Empörung. De achtergrond is een van de meest kritische Entscheidung van de republikeinse Vorsitzenden van de vertegenwoordigershuizen, Kevin McCarthy. Dieser hatte dem seiner Partei wohlgesonnenen Moderator Tucker Carlson exklusiv Zehntausende Stunden Videomateriaal van der Stürmung des Kapitols überlassen. De juiste Talkmaster zei dat ik Montag- en Dienstagabend (Ortszeit) een van de beste foto’s en commentaren van deze bende ben van Sinne van ex-president Donald Trump, van wie de meest opvallende behauptet was, die de meest opvallende demonstraties tegen de gewesen.

Fox-moderator Tucker Carlson redigeert Kapitol-Attacke small



Carlson behauptete nun, dass die Präsidentenwahl im Jahr 2020 “een schwerer Verrat an der Amerikaanse Democratie” gesen sei and die Demokraten mit ihrem Untersuchungsausschuss zur Erstürmung ofs Kapitols davon nur hätten in staat wollen. “Die Aufnahmen zeggen weer einen Aufstand noch einen Aufruhr im Gange”, aldus Carlson. Vermutlich hätten Bundesagenten die Gewalt angestachelt, behauptete er, ohne dies belegen zu können. Der moderator is dafür bekannt, Verschwörungstheorien sowie offensichtliche Falschmeldungen zo brereiten en gegen Minderheiten zu hetzen. Er is een bericht van Fox News, die im Schnitt heeft een hoed van Millionen Zuschauer.

Der Chef der Kapitol-Polizei, Tom Manger, nannte Carlsons Zusammenschnitt des Videomateriaal onweerstaanbaar. “Die Sendung wählte zweckdienlich die ruhigeren Momente unserer 41.000 Stunden Videomaterial aus”, werd bekritiseerd in een internen Memo, das US-Medien vorlag. De demokratische mehrheitsführer in de senaat, Chuck Schumer, nannte Carlson’s Sendung een “der beschämendsten Stunden, die wir je im Fernsehen gesehen haben”.

Auch Gegenwind seitens der Republikaner



Aber auch Republikaner äußerten sich critical. De minderheitsführer in de senaat, Mitch McConnell, werd genoemd als “Fehler”, dass Vos Nieuws van de Amerikaanse kapitols over deze Weise darstellte. “Meiner Meinung nach reschreibt der Chef der Kapitolpolizei korrekt, was die meisten von uns am 6. Januar aus erster Hand miterlebt haben.” De republikeinse senator Mitt Romney noemde Carlsons Sendung “absurd” en “Unsinn”. Andere Republikaner aus dem Repräsentantenhaus lobten die Sendung hing.

McCarthy heeft een deel van de samenwerking met de Untersuchung Sausschuss in der Parlamentskammer zur Kapitol-Attacke sabotiert en the Weitergabe des Videomaterials and Carlson am Dienstag erneut verteidgt. Der Ausschuss hatte die Attacke aufgearbeitet and kurz vor Weihnachten seinen Abschlussbericht vorgelegt, in dem Troef maßgebliche Verantwortung für die Erstürmung des Kapitols zugewiesen wurde. Das Gremium empfahl auch einecriminallic Verfolgung des früheren Präsidenten in mehreren Anklagepunkten. Het justizministerium heeft de strafbare feiten die Trump heeft gepleegd, niet beledigd, maar de Empfehlung is rechts en niet bindend.

6. januari 2021 Der Sturm auf das Kapitol: Diese Bilder is geschütterten die Welt

Fox-Eigentümer Robert Murdoch heeft Falschbehauptungen een grotere tv-moderatoren van een



Anhänger Trumps hatten am 6. Januari 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gewaltsam. Dort war der Kongress Zusammenkomommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Presidentiële Wahl formeel te bevestigen. Trump kan ervoor zorgen dat iemand anders een grotere kans krijgt om een ​​grotere kans te krijgen om te worden gebracht. Infolge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben.

Ze hebben de eigenaar van Fox News, Rupert Murdoch, geraadpleegd door enkele moderators die de afzenders op de hoogte stellen van de Präsidentschaftswahl 2020 verbreitet haben. Als u een gerichtsdocument krijgt, zijn de eidesstattliche Aussagen van de 91-jarigen Medienmoguls van Anfang Februar wiedergeben. Aus den Dokumenten hebben haar voor, dass Carlson en andere Fox-moderators Angst hatten, in der Gunst der Zuschauer zu zinken, als Trumps Mär vom Wahlbetrug nicht unterstützen. Die Aussage is een van de meest vermoeiende pogingen die de heerschappij van Wahlmaschinen herstelt tegen Fox News.

