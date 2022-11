US-Justizministerium: Sonderermittler übernimmt Trump-Ermittlung | tagesschau.de

Stand: 18.11.2022 22:14 Uhr

Gegen Ex-Präsident Trump laufen mehrere Ermittlungsverfahren, die angesichts eines Präsidentschaftswahlkampfs politisch hoch aufgeladen sind. Die Ermittlungen wurden nun an einen Sonderermittler übergeben.

Ein unabhängiger Sonderermittler wird die laufenden Ermittlungen der US-Justiz gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump übernehmen. US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland kündigte an, dass Rechtsanwalt Jack Smith die Ermittlungen leiten werde. In bestimmten Ausnahmefällen liege es im öffentlichen Interesse, einen Sonderermittler zu ernennen, der die Ermittlungen unabhängig durchführt, sagte er.

Da Trump eine Wiederwahl für das Präsidentenamt angekündigt hat und der amtierende Präsident Joe Biden seine generelle Absicht bekundet hat, erneut zu kandidieren, liegt es in diesem Fall im öffentlichen Interesse, die Ermittlungen einem unabhängigen Ermittler anzuvertrauen.

Der neue Sonderermittler Smith hat bereits beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gearbeitet. Bild: dpa

Trump bewahrte geheime Akten in Privathäusern auf

Anwalt Smith, der unter anderem am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag tätig war, soll sich mit den Ermittlungen zu geheimen Regierungsdokumenten befassen, die Trump noch lange nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in seinem privaten Anwesen Mar-a-Lago aufbewahrte.

Das FBI durchsuchte im August das Anwesen in Florida und beschlagnahmte verschiedene geheime Dokumente, einige davon mit dem höchsten Geheimhaltungsgrad. Indem er die Dokumente in seinem Privathaus aufbewahrte, nachdem Trump das Weiße Haus verlassen hatte, hätte er sich strafbar machen können. Ob Trump letztlich angeklagt werden könnte, ist noch unklar.

Der Ermittler befasst sich auch mit dem Angriff auf das US-Kapitol

Andererseits soll sich der neue Sonderermittler um Teile der Ermittlungen zum Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 kümmern. Nach einer aufhetzenden Trump-Rede stürmten Anhänger des Republikaners an diesem Tag gewaltsam das Kongresszentrum in Washington. Sie wollten damals verhindern, dass der Kongress den Wahlsieg von Trumps Nachfolger Biden offiziell macht.

Ein Untersuchungsausschuss im Kongress arbeitete monatelang an dem Angriff. Verschiedene Zeugen dort haben Trump mit ihren Aussagen schwer belastet. Auch das Justizministerium untersucht den Angriff seit langem. Allerdings ist noch unklar, ob das Ministerium auch eine strafrechtliche Verfolgung des Ex-Präsidenten einleiten könnte.