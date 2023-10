Skizze des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried während seines Prozesses vor einem Bundesgericht in Manhattan. Foto

Mit FTX gründete er eine der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen. Jetzt steht Sam Bankman-Fried vor Gericht: Er soll Milliarden von Kunden abgeschöpft haben. Der Angeklagte sei „sehr überrascht“.

Der ehemalige Starunternehmer Sam Bankman-Fried machte in seinem Betrugsprozess ehemalige Mitarbeiter für den Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX verantwortlich. Bankman-Fried erklärte vor einer Jury in New York, dass er die finanzielle Situation seiner Unternehmen nur teilweise verstehe, wie US-Medien aus dem Gericht berichteten. Er war „sehr überrascht“ vom Ausmaß der Probleme, als er im Oktober 2022 herausfand, dass sein Hedgefonds Alameda Research rund 8 Milliarden US-Dollar Schulden bei FTX hatte.

Weggefährten wie Alameda-Chefin Caroline Ellison hingegen sagten im Prozess aus, Bankman-Fried habe die Entscheidungen getroffen und die finanzielle Situation der Unternehmen verschleiern wollen.

Die US-Justiz wirft Bankman-Fried vor, ohne deren Wissen Milliarden aus dem Vermögen von FTX-Kunden abgezweigt zu haben, um unter anderem riskante Transaktionen von Alameda Research zu finanzieren. Als diese Geschäfte scheiterten, geriet auch FTX in den Strudel. Laut Anklage soll Bankman-Fried dafür gesorgt haben, dass Alameda Geld von FTX leihen konnte, ohne die üblichen Sicherheiten zu stellen. Er bezieht sich auf Entscheidungen anderer.

Im Falle einer Verurteilung droht dem 31-Jährigen eine langjährige Haftstrafe. Im schlimmsten Fall drohen mehr als 100 Jahre Gefängnis.

Vor dem Zusammenbruch war FTX einer der größten Handelsplätze für Kryptowährungen wie Bitcoin. Im Dezember wurde Bankman-Fried auf den Bahamas festgenommen. FTX hatte dort seinen Hauptsitz.

