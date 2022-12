US-Journalist bei Katar-Weltmeisterschaft gestorben — RT Sport News

Grant Wahl starb plötzlich, als er das Spiel zwischen Argentinien und den Niederlanden besuchte

Der amerikanische Sportreporter Grant Wahl, 48, ist plötzlich gestorben, als er über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar berichtete.

Wahl brach kurz nach Beginn der Verlängerung im Viertelfinalspiel zwischen Argentinien und den Niederlanden am Freitag zusammen. Erste Berichte deuten darauf hin, dass er möglicherweise einen Herzinfarkt erlitten hat – obwohl dies noch bestätigt werden muss.

Laut Reportern, die sich während des Spiels in der Nähe von Wahl aufhielten, schien er auf seinem Platz in der Medienabteilung des Lusail-Stadions zusammenzubrechen. Rettungskräfte wurden sofort zum Unfallort gerufen und er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

„Er erhielt vor Ort sofort eine notfallmedizinische Behandlung, die fortgesetzt wurde, als er mit dem Krankenwagen in das Hamad General Hospital gebracht wurde“, sagte das Organisationskomitee der Katar-Weltmeisterschaft in einer Erklärung über Wahl.

„Wir stehen in Kontakt mit der US-Botschaft und den zuständigen lokalen Behörden, um sicherzustellen, dass die Überführung der Leiche den Wünschen der Familie entspricht.“

Wir sind schockiert, traurig und untröstlich über den tragischen Tod von Grant Wahl. Er war ein freundlicher und fürsorglicher Mensch, dessen Leidenschaft für Fußball und Engagement für den Journalismus unermesslich waren. pic.twitter.com/ohJoZlGfk0 – Don Garber (@thesoccerdon) 10. Dezember 2022

Wahl, der über seine achte Weltmeisterschaft berichtete, war zuvor kurzzeitig von den katarischen Behörden festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, in einem regenbogenfarbenen Hemd ein Stadion zu betreten, um seine Solidarität mit der LGBT-Gemeinschaft auszudrücken.

Er schrieb Anfang dieser Woche, dass er sich unwohl gefühlt und ein medizinisches Zentrum in Katar aufgesucht habe, wo ihm mitgeteilt wurde, dass er an Verdacht auf Bronchitis leide.

„Mein Körper brach schließlich an mir zusammen. Drei Wochen wenig Schlaf, hoher Stress und viel Arbeit können dir das antun“, erklärte Wahl und fügte hinzu, dass er negativ auf Covid-19 getestet worden sei.

„Was in den letzten 10 Tagen eine Erkältung gewesen war, wurde in der Nacht des Spiels USA-Niederlande zu etwas Schwererem, und ich konnte spüren, wie meine obere Brust ein neues Maß an Druck und Unbehagen annahm.

„Ich ging heute in die medizinische Klinik im Hauptmedienzentrum und sie sagten, ich hätte wahrscheinlich Bronchitis. Sie gaben mir Antibiotika und einen starken Hustensaft, und ein paar Stunden später geht es mir schon etwas besser. Aber trotzdem: No bueno.“

In einer Erklärung sagte der US-Fußballverband, dass es „Herz gebrochen„durch Wahls Tod.

„Grants Leidenschaft für Fußball und sein Engagement, sein Profil in unserer Sportlandschaft zu schärfen, spielten eine wichtige Rolle dabei, das Interesse und den Respekt für unser schönes Spiel zu wecken“, fügte es hinzu.

Als Reaktion auf die Nachricht würdigte FIFA-Präsident Gianni Infantino Wahl und sagte, er werde „von allen verpasst, die das globale Spiel verfolgen.“